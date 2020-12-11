Devlete borcu olanlar dikkat! Büyük indirim

Milyonlarca vatandaşı rahatlatan yapılandırma iş dünyasının üzerindeki yükleri de hafifletecek. Devlete olan borçlarını yapılandırıp peşin ödeyenler "borcu yoktur" yazısı ile birlikte hakediş ödemelerini alabilecek, ihalelere katılabilecek. Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilecek. Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla da aynı haklar geçerli olacak. Rücu ve yersiz ödemelerde faizler temizlenecek, 10 liralık eksik ödemede yapılandırma bozulmayacak.