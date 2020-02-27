Dikkat! Baş dönmesi önemli hastalıkların ilk habercisi olabilir

Kulak Burun Bo\u011faz ve Ba\u015f Boyun Cerrahisi Uzman\u0131 Prof. Dr. Burak \u00d6m\u00fcr \u00c7ak\u0131r genelde insanlar\u0131n \u00f6nemsiz bir rahats\u0131zl\u0131k olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ba\u015f d\u00f6nmesinin kalp krizi, beyne p\u0131ht\u0131 atma, beyin ve beyincik t\u00fcm\u00f6rleri gibi \u00f6nemli hastal\u0131klar\u0131n ilk bulgusu olabilece\u011fini s\u00f6yleyerek uyar\u0131larda bulundu.,Uzmanlar g\u00fcnl\u00fck hayatta \u00e7o\u011fu insan\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 fakat \u00e7ok fazla \u00fcst\u00fcne d\u00fc\u015fmedi\u011fi halk aras\u0131nda ba\u015f d\u00f6nmesi olarak bilinen vertigoya dikkat edilmesi gerekti\u011fi noktas\u0131nda hemfikir. Ki\u015filerin ba\u015f d\u00f6nmesini bir hastal\u0131k olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc fakat uzmanlar taraf\u0131ndan hastal\u0131k \u00f6ncesi bir bulgu kabul edilen vertigonun bir\u00e7ok \u00f6nemli hastal\u0131\u011f\u0131n habercisi olabilece\u011fine dikkat \u00e7ekiliyor. Kulak Burun Bo\u011faz ve Ba\u015f Boyun Cerrahisi Uzman\u0131 Prof. Dr. Burak \u00d6m\u00fcr \u00c7ak\u0131r da ayn\u0131 \u015fekilde ya\u015fanan ba\u015f d\u00f6nmesi rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kalp krizinden beyin t\u00fcm\u00f6r\u00fcne kadar bir\u00e7ok \u00f6nemli hastal\u0131\u011f\u0131n bulgusu olabilece\u011fine dair uyar\u0131larda bulundu.,Dikkat! Ba\u015f d\u00f6nmesi \u00f6nemli hastal\u0131klar\u0131n ilk habercisi olabilir,\u00d6ncelikli olarak ba\u015f d\u00f6nmesinin hastal\u0131k de\u011fil, hastal\u0131klar sonucunda olu\u015fan bir belirti oldu\u011funu dile getiren Prof. Dr. Burak \u00d6m\u00fcr \u00c7ak\u0131r bu rahats\u0131zl\u0131\u011fa neden olan hastal\u0131klar hakk\u0131nda da bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. \u00c7ak\u0131r, \u201cBa\u015f d\u00f6nmesine neden olan hastal\u0131k te\u015fhis edilirse y\u00fczde doksan oran\u0131nda ba\u015far\u0131yla kontrol alt\u0131na al\u0131nabilir. Ba\u015f d\u00f6nmesine neden olan bir\u00e7ok hastal\u0131k var. Bunlar\u0131n en ba\u015f\u0131nda toplum i\u00e7inde i\u00e7 kulak kristallerinin yerinden oynamas\u0131 olarak bilinen kristallerin da\u011f\u0131l\u0131p ba\u015fka bir b\u00f6lgede toplanmas\u0131 ve ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131 hareket ettirdi\u011fimizde ortaya \u00e7\u0131kan ba\u015f d\u00f6nmesidir. ,Vertigoyu etkileyen di\u011fer hastal\u0131klara bakacak olursak, i\u00e7 kulak tansiyonu, denge sinirinin iltihab\u0131 ve \u00f6zellikle kad\u0131nlarda s\u0131kl\u0131kla g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz hormonel nedenlerle migrene ba\u011fl\u0131 ba\u015f d\u00f6nmesi en s\u0131k tan\u0131 koydu\u011fumuz hastal\u0131klard\u0131r. Ayn\u0131 zamanda beyin t\u00fcm\u00f6rleri, beyincik t\u00fcm\u00f6rleri veya i\u00e7 kulak sinirlerine bask\u0131 yapan bir t\u00fcm\u00f6r de ba\u015f d\u00f6nmesine neden olabilir\u201d diye konu\u015ftu.,\u00d6nemli hastal\u0131klar\u0131n ilk bulgusu olabilece\u011fi gibi genellikle vertigonun y\u00fczde 95 oran\u0131nda hayati tehdit bulundurmayan bir bulgu oldu\u011funu belirten \u00c7ak\u0131r, \u201c\u00d6zellikle ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131 kald\u0131r\u0131p yukarIdan bir \u015fey almaya kalkt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman veya ayakkab\u0131m\u0131z\u0131n ba\u011fc\u0131\u011f\u0131n\u0131 ba\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ortaya \u00e7\u0131kan ba\u015f d\u00f6nmesi ba\u015f\u0131n hareketinden dolay\u0131 olu\u015fur. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde insan\u0131n dengesiz olmas\u0131, yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015fma ortam\u0131nda bulunmas\u0131 ba\u015f d\u00f6nmesini tetikleyen bir durum.,Do\u011fru bir uzmana ba\u015fvuru yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 takdirde y\u00fczde 90 oran\u0131nda rahats\u0131z edici semptomlar\u0131 kontrol alt\u0131na alabilirsiniz. Ba\u015f d\u00f6nmesi e\u011fer ki\u015fide daha \u00f6nce varsa, tekrarl\u0131yorsa, ki\u015finin hareketsiz kalmas\u0131 laz\u0131m. E\u011fer ilk kez bir ba\u015f d\u00f6nmesi ya\u015f\u0131yorsa zaman kaybetmeden acil servise ba\u015fvurmas\u0131 gerekir. Kalp krizi veya beyne bir emboli atma olay\u0131n\u0131n bile ilk ba\u015ftaki bulgusu ba\u015f d\u00f6nmesi olabilir\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Ba\u015f d\u00f6nmesine en \u00e7ok sebep olan kulaktaki kristallerin da\u011f\u0131lma hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n art\u0131k \u00e7ok \u00e7abuk tedavi edildi\u011finden de bahseden \u00c7ak\u0131r, \u201cHastalarda en \u00e7ok rastlanan Kristal da\u011f\u0131lmas\u0131n\u0131n tedavisi 10 dakikal\u0131k bir manevra sonucunda \u00e7\u00f6z\u00fclebiliyor. Ayr\u0131ca bulgunun ila\u00e7s\u0131z tedavisinin de m\u00fcmk\u00fcn. ,Son olarak ba\u015f d\u00f6nmesine sebebiyet veren hastal\u0131klar i\u00e7in korunma yollar\u0131ndan ve \u00f6zellikle ilerleyen ya\u015flarda denge problemine kar\u015f\u0131 sporu hayat\u0131m\u0131zdan asla \u00e7\u0131karmamam\u0131z gerekti\u011fini s\u00f6yleyen \u00c7ak\u0131r, \u201cSporu hayat\u0131m\u0131zdan \u00e7\u0131karmamam\u0131z laz\u0131m. Su i\u00e7mek ve beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7ok \u00f6nemli. Su al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z pek fazla yok. Bazen insanlar g\u00fcnde yar\u0131m litre su i\u00e7iyor bu yetersiz. ,Normal \u015fartlarda 70 kg'l\u0131k bir insan\u0131n g\u00fcnde ortalama 2 litre su i\u00e7mesi gerekiyor. Ayn\u0131 zamanda i\u00e7 kulak tansiyonu, denge sinirinin iltihaplar\u0131, beyinle ve i\u00e7 kulakla ilgili ka