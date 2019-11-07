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Türkiye Gazetesi

Dikkat! Bu besinleri yiyorsanız 10 kat daha hızlı yaşlanabilirsiniz...

Dikkat! Bu besinleri yiyorsanız 10 kat daha hızlı yaşlanabilirsiniz...
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Besinlerin vücudumuz ve sağlığımız üzerinden birçok etkisi bulunmaktadır. Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada tükettiğimiz besinler devreye girer. Özellikle rafine şeker, sağlıksız yağlar, aşırı tuz, kafein içeren besinler vücudumuzdaki önemli proteinleri tahrip edebilir. Bu durum vücudumuzun susuz kalmasına yol açar ve bundan ilk nasibini alan cildimiz olur. Peki, hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...

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