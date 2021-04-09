Dikkat! Bu uygulama WhatsApp'ı ele geçiriyor

Overlay sald\u0131r\u0131s\u0131 olarak bilinen bir y\u00f6ntem kullanan uygulama, size sistem y\u00f6neticisine benzer bir pencere a\u00e7\u0131yor. ,Uygulama Netflix'in yay\u0131n servislerini d\u00fczenledi\u011fini iddia ediyor. Ancak ayn\u0131 zamanda WhatsApp uygulamas\u0131 \u00fczerinde de etkiye sahip.,Siber g\u00fcvenlik uzmanlar\u0131 FlixOnline uygulamas\u0131n\u0131n WhatsApp konu\u015fmalar\u0131n\u0131 \u00e7alabilece\u011fini de belirtiyor.,Google, uygulamay\u0131 fark ettikten sonra FlixOnline'\u0131 Play Store'dan kald\u0131rd\u0131. (NTV),Uygulama sizin ad\u0131n\u0131za WhatsApp'ta mesajlara cevap veriyor. Bilgilerinizi ba\u015fkalar\u0131yla payla\u015f\u0131yor.,Android tabanl\u0131 telefonlarda yeni bir k\u00f6t\u00fc yaz\u0131l\u0131m dola\u015f\u0131yor. FlixOnline ad\u0131 verilen uygulama Play Store'da da bulunuyor.,Siz uygulamaya izin verdi\u011finizde FlixOnline'\u0131n uygulamas\u0131 gizleniyor ve silmeniz de zorla\u015f\u0131yor.