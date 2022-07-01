Dikkat, büyük hata: Karpuzu kesmeden önce buzdolabına koymayın! İşte nedeni…

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan karpuz içerdiği içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle adeta şifa deposu. Öyle ki A ile C vitaminleri, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin yanı sıra likopenden de zengin olması sayesinde sofralarımıza adeta sağlık taşıyor. Ancak karpuz tüketirken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Diyetisyen Ezgi Hazal, karpuzu kesmeden önce buzdolabına konulmamasını, oda sıcaklığında bütün halde tutulması gerektiğini söylüyor. İşte nedeni…