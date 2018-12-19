Dikkat! Eğer telefon şarjınız çabuk azalıyorsa...

Telefonunuzun \u015farj\u0131 \u00e7abuk mu bitiyor? Sebebi kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z o uygulama olabilir! \u0130\u015fte pil katili uygulamalar...\r\n,Facebook Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalara g\u00f6re pili en \u00e7ok t\u00fcketen uygulamalar aras\u0131nda birinci s\u0131rada Facebook yer al\u0131yor. Facebook`u kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z s\u00fcre boyunca telefonun batarya \u00f6mr\u00fc olduk\u00e7a h\u0131zl\u0131 azal\u0131yor.\r\n,Twitter\r\n,Line\r\n,Facebook Messenger\r\n,Periscope\r\n,Clash Of Clans\r\n,Shazam\r\n,Tango\r\n,Vine\r\n,Viber,Snapchat En \u00e7ok \u015farj yiyen uygulamalar aras\u0131nda Snapchat` de var.\r\n,Skype uygulamas\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015fmak, yaz\u0131\u015fmak da pilin \u00f6mr\u00fcn\u00fc b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde etkiliyor.\r\n,Whatsapp A\u00e7\u0131k oldu\u011fu s\u00fcre boyunca ciddi derecede bataryan\u0131n azalmas\u0131na sebep oluyor.\r\n,The Weather Channel Hava durumu uygulamalar\u0131 pilin g\u00fcc\u00fcn\u00fc t\u00fcketiyor.\r\n,Candy Crush Saga\r\n,Spotify\r\n,Youtube`da zaman ge\u00e7irmek,videolar izlemekte pili azalt\u0131yor.\r\n,Kamera\r\n,Google Maps Haritalar uygulamas\u0131nda gezinmek de pilin azalmas\u0131na neden oluyor.\r\n,Clean Master\r\n,Instagram da pili t\u00fcketen uygulamalardan biri...\r\n,Angry Birds\r\n,Vine Kaynak: H\u00fcrriyet\r\n