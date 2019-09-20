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Türkiye Gazetesi

Dikkat... Sizinde başınıza gelebilir! Yıllardır borç ödüyorlar

Dikkat... Sizinde başınıza gelebilir! Yıllardır borç ödüyorlar
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İddiaya göre, Bursa’da M.Y. ve oğlu Y.C.’nin araç kiralama şirketinden yıllar önce araç kiralayan ve senet imzalayan mağdurlar, araç kiralama ücretlerini vermelerine rağmen senetlerini geri alamadı. Yıllar sonra senetlerin mahkemeye verilmesiyle icralık olan mağdurlar, şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadı. Bu süreçte paralarını ve arabalarını kaptıran mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor. Dolandırıldıkları baba oğulun farklı illerde başka insanları da dolandırdığını ve en son Çorlu ilinde bir polis memurunu dolandırınca tutuklandığı söyleyen mağdurlar, icradan kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.

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