Dikkat! WhatsApp flaş karar! O hesapları kalıcı olarak kapatıyor...

enellikle yeni \u00f6zellikleriyle g\u00fcndeme gelen WhatsApp'ta bu sefer farkl\u0131 bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. ,D\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda 1.5 milyar\u0131 a\u015fan kullan\u0131c\u0131 say\u0131s\u0131yla en pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 olan WhatsApp'ta, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti uygulamalarla ilgili bir karar al\u0131nd\u0131.,Bu karar\u0131n ard\u0131ndan WhatsApp baz\u0131 hesaplar\u0131 kapatmaya haz\u0131rlan\u0131yor. \u0130\u015fte konuyla ilgili detaylar...,The Next Web'de yer alan habere g\u00f6re, \u00fclkemizde 45 milyondan fazla \u00fcyesi bulunan WhatsApp \u015f\u00fcpheli buldu\u011fu gruplardaki kullan\u0131c\u0131lar\u0131 kal\u0131c\u0131 olarak engelleme karar\u0131 ald\u0131.,Ayn\u0131 habere g\u00f6re, WhatsApp, ad\u0131n\u0131 ve a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 \u015f\u00fcpheli olarak de\u011ferlendirdi\u011fi gruplar\u0131 kapatacak ve bu gruplara \u00fcye olan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n kal\u0131c\u0131 olarak platforma girmelerini engelliyor. ,Kullan\u0131c\u0131lar yasa\u011f\u0131n nedenlerini \u00f6\u011frenmek i\u00e7in WhatsApp ile ileti\u015fime ge\u00e7tiklerinde ise hizmet Ko\u015fullar\u0131n\u0131 ihlal ettiklerini belirten otomatik bir yan\u0131t al\u0131yorlar.\r\n\r\n,WHASTAPP'TAN A\u00c7IKLAMA\r\n\r\nWhatsApp\u2019\u0131n konu ile ilgili yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 blog yaz\u0131s\u0131nda makine \u00f6\u011frenmesi tabanl\u0131 bir sistem ile gruplar\u0131n incelendi\u011fi ve \u00e7ocuk istismar\u0131na engel olmak ad\u0131na b\u00f6yle bir karar al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bilgisine yer verildi.,