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Türkiye Gazetesi

Dikkat yanlış hesaplamayın: İşte maaş ve çalışma yılına göre alınacak kıdem tazminatı

Dikkat yanlış hesaplamayın: İşte maaş ve çalışma yılına göre alınacak kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Buna göre 2020’nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 6.730.15 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 6.730.15 liranın üzerinde olmayacak. Tazminat tavanı 2019’un ikinci yarısında 6.379.86 liraydı. Böylece kıdem tazminatı 2020’de yüzde 5.49 artmış oldu.

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