Dilan Polat cezaevinden röportaj verdi! İlk açıklamaları çok konuşulacak
Dilan-Engin Polat çifti, beraberindeki 12 kişi ''kara para aklamak'', ''vergi kaçırmak'' ve ''örgüt kurmak'' suçlamalarıyla sevk edildikleri hakimlikçe geçtiğimiz ay başında tutuklanmıştı. Dilan Polat 66 sayfalık sorrgu sırasında şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini, sadece reklam yüzü olduğunu öne sürmüştü.
"PİŞMANIM DEDİ" ÖZÜR DİLEDİ
İki aydır hapiste olan Dilan Polat ilk kez röportaj verdi, yaşadığı pişmanlığı anlatıp özür diledi. HaberTürk’ün sorularını avukatı aracılığıyla cevaplayan Dilan Polat çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KARA PARANIN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
Eşine ve kendisine yöneltilen suçlarla ilgili söze başlayan Dilan Polat, “Hayatımda kara paranın ne olduğunu bilmiyorum. Biz çalışarak kazandık. Biz kozmetik ürünü imalatı ithalatı da yapmıyoruz. Uyuşturucu konusu da iftiradır. Ne kara para ne bahis ne de uyuşturucu suçu değil. Bunların tamamı iftira ve bu iftiralara artık dayanamıyorum” dedi.
BANU PARLAK'IN İŞ YERİNİN KURŞUNLANMASI
Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması olayında da ceza alan Dilan Polat, bu olayın ise bir komplo olduğunu belirtip,”Bahsi geçen kişileri hayatımda hiç ama hiç tanımadım. Banu’nun da çocuğu var insan böyle bir iftirayı bir anneye nasıl atar. Bu konu ile hiçbir ilgimiz yok" diye konuştu.
"KEŞKE YAPMASAYDIM, ÇOK PİŞMANIM"
“Gösterişli paylaşımları mı başını yaktı?” sorusuna da cevap veren Dilan Polat, “Kötü niyetli insanların bunlarını kullandığını düşünsem de kısmen haklılar. O paylaşımlar takipçilerim için yapıldı. Gündelik hayatımı yansıtmamaktaydı. Ama keşke hiç yapmasaydım ve pişmanım” İfadelerini kullandı.
ÇOCUKLARINA KİM BAKIYOR?
Polat çifti tutuklandığında en çok merak edilen konularda biri çocuklarına ne olacağı sorusuydu. Bakıcıları da sınır dışı edilen Dilan Polat, çocukların bakımı ile babaannenin ilgilendiğini, dışarıdaki işlerinin de tanıdıklar ve dostlar tarafından yürütüldüğünü söyledi.
“Çok acı çekiyorum. Nilda’ya adaletin yerini bulacağını anlatıyorum” diyen fenomen, villasına akrabalarını doldurup parti verdiği için sınır dışı edilen yardımcısı Şule için de çok üzüldüğünü söyledi.
"MAL VARLIĞIMIZ İADE EDİLECEK"
Öte yandan mal varlıklarına el konulan Dilan Polat’ın suçsuz olduğu için mal varlıklarını kaybettiğini düşünmediği, yargılama sonunda kendilerini iade edileceğini söylediği öğrenildi. Polat, “Mal varlığının şu an benim için bir önemi yok. Tek amacım çocuklarıma kavuşmak” ifadelerini kullandı.
"HER GÜN AĞLIYORUM"
Eşi ve kardeşi ile nasıl görüşüyor sorusuna ise Polat, “Eşim ile haftada 1 gün telefonla konuşuyoruz. Her gün ağlıyorum. Ailemi her gün özlüyorum, Allah’a her gün dua ediyorum. Hiç iyi değilim, hastalanmaktan korkuyorum. İftira içerikli haberleri görünce çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.
Dilan Polat, kendisine destek veren tüm takipçilerine de teşekkür etti.
Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ile de aynı koğuşta olduğu öğrenildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FOTOĞRAFI HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYOR?
“Bu kişilerden sadece dördü benim franchise anlaşmam olan kişiler. Bunun dışında bunlarla ticari vs bağlantım yok. Masadaki herkes için çok üzüldüm. Yıllar önce arkadaş ortamında çekilen fotoğrafın yalan haberler oluşturmasına çok üzülüyorum. Bu kişilerle başka bir bağlantım yoktur" dedi.