- Dilan Polat cezaevinden röportaj verdi! İlk açıklamaları çok konuşulacak

BANU PARLAK'IN İŞ YERİNİN KURŞUNLANMASI

Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması olayında da ceza alan Dilan Polat, bu olayın ise bir komplo olduğunu belirtip,”Bahsi geçen kişileri hayatımda hiç ama hiç tanımadım. Banu’nun da çocuğu var insan böyle bir iftirayı bir anneye nasıl atar. Bu konu ile hiçbir ilgimiz yok" diye konuştu.