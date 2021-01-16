Dilekçeyle uğraşma derdine son! e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dijital D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm Ofisi Ba\u015fkan\u0131 Ali Taha Ko\u00e7, 2008'de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete ba\u015flayan e-Devlet Kap\u0131s\u0131'n\u0131n, halihaz\u0131rda 112 \u00f6zel kurulu\u015f, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131, 5 bin 456 hizmetin buradan verildi\u011fini s\u00f6yledi.,Dilek\u00e7eyle u\u011fra\u015fma derdine son! Milyonlar\u0131 ilgilendiriyor\r\ne-Devlet'ten yeni bir hizmet daha! \u0130\u015fte detaylar...,e-Devlet Kap\u0131s\u0131'nda yeni hizmetlerin verilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n h\u0131z kesmeden devam etti\u011fini vurgulayan Ko\u00e7, "e-Devlet Kap\u0131s\u0131'nda yeni bir hizmeti daha hayata ge\u00e7irdik. Bu kez \u00fcniversite \u00f6\u011frencilerimizin hayat\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131racak Gen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131na ait Kredi\/Burs \u00d6deme Ba\u015fvurusunun Al\u0131nmas\u0131 hizmetini e-Devlet Kap\u0131s\u0131'ndan sunmaya ba\u015flad\u0131k." diye konu\u015ftu.,Ko\u00e7, be\u015finci olarak ise "hareketsiz hesap" yani Ziraat Bankas\u0131na yat\u0131r\u0131lan kredi\/bursa ait hesab\u0131n belirli bir s\u00fcre i\u015flem g\u00f6rmez ve hareketsiz hesaba d\u00f6n\u00fc\u015fmesi halinde kesilen kredi\/bursun yeniden a\u00e7t\u0131r\u0131labilece\u011fini dile getirdi.,\u0130kinci olarak, "kay\u0131t dondurma" sebebiyle kredi\/bursu kesilen \u00fcniversite \u00f6\u011frencilerinin yeniden a\u00e7ma i\u015flemini e-Devlet'ten yapabilece\u011fini aktaran Ko\u00e7, "\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc, kay\u0131t yenilenmedi\u011finden dolay\u0131 kesilen kredi\/burs yeniden a\u00e7\u0131labilir. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc olarak haz\u0131rl\u0131k uzatma yani \u00f6\u011frenicinin \u00fcniversitede okudu\u011fu haz\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f\u0131 sebebiyle kesilen kredi\/bursu a\u00e7t\u0131r\u0131labilir." ifadelerini kulland\u0131.,Ko\u00e7, \u00f6deme a\u00e7man\u0131n 5 nedenle yap\u0131labilece\u011fine dikkati \u00e7ekerek, bunlardan ilkinin "vazge\u00e7me" yani \u00f6\u011frencinin kendi iste\u011fiyle vazge\u00e7ti\u011fi kredi\/bursu yeniden a\u00e7t\u0131rabilmesi oldu\u011funu bildirdi.,Kendi iste\u011fiyle veya \u00e7e\u015fitli sebeplerle kredi\/burs \u00f6demesi sonlanan \u00f6\u011frencilerin, uygun oldu\u011fu takdirde \u00f6demeleri yeniden e-Devlet'ten a\u00e7abileceklerini ifade eden Ko\u00e7, "e-Devlet Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden sunulacak bu hizmetle dilek\u00e7eyle talepte bulunma ihtiyac\u0131 ortadan kalkacak ve s\u00fcre\u00e7 \u00e7evrim i\u00e7i bir \u015fekilde e-Devlet Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden y\u00fcr\u00fct\u00fclecek." bilgisini verdi.,KAYNAK: AA