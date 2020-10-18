Dillerden düşmeyen uzaktaki köy bu köy!

K\u00f6y muhtar\u0131, havaalan\u0131 yolunun \u00fczerine Tecer\u2019in biyografisini, \u015fiiri ve \u015fiirin bu k\u00f6ye yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair bilgi yaz\u0131s\u0131 i\u00e7eren bir an\u0131t koydurmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. \u2018Orda bir k\u00f6y var uzakta\u2019 \u015fiirinin Ahmet Kutsi Tecer\u2019in Sivas\u2019ta \u00f6\u011fretmenlik yapt\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde yaz\u0131lmas\u0131 ise iddialar\u0131 g\u00fc\u00e7lendiriyor.,\u00c7elebiler K\u00f6y\u00fc Muhtar\u0131 Edem Bayraktar, Tecer\u2019in bu \u015fiiri kendi k\u00f6y\u00fcne olan \u00f6zleminden o anda yazd\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, \u201cK\u00f6y\u00fcm\u00fczde yakla\u015f\u0131k 40 hane var. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz \u015fehir merkezine yak\u0131n oldu\u011fu i\u00e7in piknik\u00e7imiz, misafirimiz, gelenimiz gidenimiz \u00e7ok oluyor. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn ge\u00e7im kayna\u011f\u0131 ba\u015fl\u0131ca \u00e7ift\u00e7ilik. Gen\u00e7lerimizden in\u015faatta \u00e7al\u0131\u015fanlar da var.,Ahmet Kutsi Tecer, uzun y\u0131llar \u00f6nce Sivas\u2019a gelip edebiyat \u00f6\u011fretmenli\u011fi yap\u0131yor. Bir ara \u00c7elebiler \u00d6z mevkiine pikni\u011fe geliyor. Orada da ak\u015fam olup k\u00f6y\u00fcn \u0131\u015f\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce k\u00f6y \u00f6zlemiyle bu \u015fiiri yaz\u0131yor\u2019\u2019 \u015feklinde konu\u015ftu.,Bayraktar, \u201cOnunla ilgili asl\u0131nda havaalan\u0131 yolunun \u00fczerine Ahmet Kutsi Tecer kimdir, yazd\u0131\u011f\u0131 \u015fiir, bu \u015fiirin \u00c7elebiler'e yaz\u0131lm\u0131\u015f oldu\u011funa dair yaz\u0131 yazan bir an\u0131t koymak gibi bir d\u00fc\u015f\u00fcncemiz var. Valimize de bunu s\u00f6ylemi\u015ftik. Kendisi de yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u0130n\u015fallah nasip olursa yapaca\u011f\u0131z. ,Zannedersem kendisi de k\u00f6yl\u00fc \u00e7ocu\u011fu oldu\u011fu i\u00e7in bizim k\u00f6y\u00fc de uzaktan g\u00f6r\u00fcnce k\u00f6y hasretiyle ilham gelmi\u015f. Bence bu y\u00fczden yazm\u0131\u015ft\u0131r. Duydu\u011fumuz kadar\u0131yla o k\u00f6y buras\u0131, \u00c7elebiler k\u00f6y\u00fc\u2019\u2019 dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Muzaffer Sar\u0131s\u00f6zen\u2019in yak\u0131n arkada\u015f\u0131 olan Tecer, bir d\u00f6nem Sivas\u2019ta \u00f6\u011fretmenlik yapt\u0131. K\u00f6y halk\u0131n\u0131n atalar\u0131ndan \u00f6\u011frendiklerine g\u00f6re Ahmet Kutsi Tecer, Sivas Lisesinde edebiyat \u00f6\u011fretmenli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nem \u00c7elebiler k\u00f6y\u00fcne geldi. Tecer, arkada\u015flar\u0131 ile birlikte k\u00f6y\u00fcn yak\u0131nlar\u0131nda bulunan \u00d6z mevkiinde piknik yapt\u0131. Ak\u015fam olup hava karard\u0131\u011f\u0131nda ise k\u00f6y\u00fcn \u0131\u015f\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131. Manzara Ahmet Kutsi Tecer\u2019in ho\u015funa gidince i\u00e7inde bulunan memleket hasreti ile oldu\u011fu yerde bu \u015fiiri yazd\u0131. ,Ahmet Kutsi Tecer\u2019e ait olan \u2018Orda bir k\u00f6y var uzakta\u2019 \u015fiiri bir\u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan biliniyor. \u00d6yle ki bu \u015fiir bestelenerek bir\u00e7ok sanat\u00e7\u0131 taraf\u0131ndan seslendirildi. Baz\u0131 kaynaklar \u015fairin \u015fiiri Erzincan'\u0131n Kemaliye il\u00e7esinde bulunan Ap\u00e7a\u011fa k\u00f6y\u00fc i\u00e7in yazd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor. Ancak Sivas kent merkezine 14 kilometre uzakl\u0131kta bulunan \u00c7elebiler k\u00f6y\u00fc halk\u0131, bu \u015fiirin kendi k\u00f6ylerine yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ediyor.,Binlerce ki\u015finin haf\u0131zas\u0131nda yer edinen, bestesi bile yap\u0131lan \u2018Orda bir k\u00f6y var uzakta\u2019 \u015fiirinin Sivas\u2019\u0131n \u00c7elebiler k\u00f6y\u00fcne yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.