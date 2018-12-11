Diriliş'te bomba isim geri dönüyor

D\u00fcnyada 85 \u00fclkeyi a\u015fan 3 milyar izleyici kitlesine sahip, yap\u0131mc\u0131 ve senaristli\u011fi Mehmet Bozda\u011f imzas\u0131 ta\u015f\u0131yan Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinde, bu hafta \u00e7arp\u0131c\u0131 bir geli\u015fme izleyicileri bekliyor.\r\n\r\n,Her \u00e7ar\u015famba yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 saatte reytinglerde zirvede yer almay\u0131 ba\u015faran Dirili\u015f Ertu\u011frul'da, Ertu\u011frul Bey\u2019in a\u011fabeyi G\u00fcndo\u011fdu\u2019nun hatunu Selcan Hatun karakterine canland\u0131ran, tiyatro ve televizyon d\u00fcnyas\u0131n\u0131n sevilen ismi Didem Bal\u00e7\u0131n, bu hafta yeni b\u00f6l\u00fcmden itibaren kald\u0131\u011f\u0131 yerden geri d\u00f6n\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n,G\u00fcnd\u00fcz, Irene sayesinde \u0130lbilge\u2019nin elinden kurtulmu\u015f ve kaleye gitmi\u015fti. Ertu\u011frul, Kara Bela ve adamlar\u0131n\u0131 alt etmi\u015f ancak Kara Bela Dragos\u2019la ilgili konu\u015fmadan kendini \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc. Turgut, sand\u0131k ve anahtar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, Evdokya\u2019dan Dragos\u2019la ilgili s\u0131rr\u0131n oldu\u011fu kolyeyi al\u0131p tekfura g\u00f6t\u00fcr\u00fcp i\u00e7indeki s\u0131rr\u0131 \u00f6\u011frenmesini istemi\u015fti.,T\u00fcm bu meselelerin \u00fczerine Emir Bahaeddin, hana gelmi\u015f ve Ertu\u011frul\u2019dan G\u00fcnd\u00fcz\u2019\u00fc yarg\u0131lanmak \u00fczere getirmesini istemi\u015fti. Ertu\u011frullara G\u00fcnd\u00fcz\u2019\u00fcn yerini haber veren Covan ise if\u015fa olmamas\u0131 i\u00e7in Dragos taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Ertu\u011frul Bey\u2019in a\u011fabeyi G\u00fcndo\u011fdu\u2019nun hatunu Selcan, beyi Mo\u011follarla m\u00fccadele etmek i\u00e7in karde\u015fleriyle beraber da\u011fa \u00e7ekilince, \u00e7ocuklar\u0131 ve obas\u0131n\u0131 al\u0131p Kay\u0131\u2019ya geliyor.\r\n\r\n,Onun \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yere gelen Bams\u0131 da Dragos taraf\u0131ndan han\u00e7erlenip yaralanm\u0131\u015ft\u0131. Turgut, tekfurla g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015f ve kolyedeki s\u0131rr\u0131 bulmas\u0131 i\u00e7in ona kolyeyi emanet etmi\u015fti. Tekfur ise bu s\u0131rr\u0131 \u00f6\u011frendi\u011fi anda Lais taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. Ertu\u011frul, tekfurun \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, G\u00fcnd\u00fcz\u2019\u00fcn ise kalede tutuldu\u011funu \u00f6\u011frenmi\u015fti.\r\n\r\n,Bunun \u00fczerine Lais ile g\u00f6r\u00fc\u015fmek i\u00e7in kaleye gitmi\u015f ve Lais ondan G\u00fcnd\u00fcz i\u00e7in fidye istemi\u015fti. Ayn\u0131 zamanda G\u00fcnd\u00fcz\u2019\u00fc fidye vererek almak isteyen \u0130lbilge de buraya gelmi\u015fti.\r\n\r\n,Dirili\u015f Ertu\u011frul'un yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00c7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 20:00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.\r\n\r\n,.,TRT 1 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisine bomba bir transfer ger\u00e7ekle\u015fti. \r\n