Diriliş yapımcısından müjde! Yeni yapım geliyor...

Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon TRT1 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Dirili\u015f Ertu\u011frul'un yap\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet Bozda\u011f, yeni proje m\u00fcjdesiyle hayranlar\u0131n\u0131 heyecanland\u0131rd\u0131.\r\n,36 ya\u015f\u0131ndaki Bozda\u011f \u201cDirili\u015f: Ertu\u011frul\u201d dizisinin hem senaristli\u011fini hem de yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlenmi\u015fti.,Yeni yap\u0131m m\u00fcjdesini tweeter \u00fczerinden duyuran Bozda\u011f hayranlar\u0131n\u0131 heyecanland\u0131rd\u0131. Bozda\u011f T\u00fcrkler Geliyor, 'Adaletin K\u0131l\u0131c\u0131' adl\u0131 bir film \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor...,Ba\u015frolerinde Engin Altan D\u00fczyatan'\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 ve her \u00e7ar\u015famba reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran Dirili\u015f Ertu\u011frul'un final yapmas\u0131 ile Mehmet Bozda\u011f, sosyal medya hesab\u0131ndan \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde \u00e7ekimlere ba\u015flanacak olan yeni filminin mini tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Bozda\u011f'\u0131n, filmle ilgili detaylar\u0131n yak\u0131n zamanda payla\u015fmas\u0131 bekleniyor...,Dirili\u015f dizisiyle b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 elde eden \u00fcnl\u00fc yap\u0131mc\u0131, T\u00fcrkler Geliyor: Adaletin K\u0131l\u0131c\u0131' filminin senaryosunu payla\u015farak, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah'tan!" diyerek \u00e7ekimlere start verdi.\r\n\r\n,Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisi ile tan\u0131nan Mehmet Bozda\u011f sosyal medya hesab\u0131ndan bir foto\u011fraf payla\u015ft\u0131.,Yeni sezonda Reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran, herkes taraf\u0131ndan \u00e7ok sevilen Dirili\u015f'in olmayaca\u011f\u0131n\u0131 duyan hayranlar\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131...