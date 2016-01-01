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Diş çürükleri felç ve ölümcül kalp hastalıklarına sebep oluyor
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Diş çürüklerine dikkat! Ölümcül hastalıklara sebep oluyor
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Toplumun ağız ve diş sağlığı bakımında geride olduğunu ifade eden Diş Hekimi Hüseyin Ceylan, diş çürüklerinin felç ve ölümcül kalp hastalıklarına neden olabileceğini söyledi