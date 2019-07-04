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Türkiye Gazetesi

Diş etleri sürekli kanayanlar dikkat!

Diş etleri sürekli kanayanlar dikkat!
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Milyonlarca çeşidi olan çam ağacında yetişen kozalakların insan sağlığına faydası var. Uzak doğuda tıbbı tedavide sıklıkla kullanılan çam kozalağı hakkında çoğu kimse süs eşyası yapar. Dekor amaçlı kullanılan çam kozalağı kış aylarında üst solunum yolları hastalıklarında doğal tedavi olarak tüketilir. Genellikle yeşil halinde kullanılan kozalaklar vitamin ve mineral bakımından zengindir. İçeriğinde verimli bir toprak kadar madde taşıyan kozalaklar sadece kaynatılarak değil öğütülerek de tüketilir.

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