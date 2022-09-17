Dışardan bakınca sıradan ama içine giren şaşıp kalıyor! İçeride 2 asırlık tarih var

2 as\u0131rl\u0131k tarihi olan evdeki konuk odas\u0131n\u0131n tavan\u0131 \u00f6zel i\u015flemelerle yap\u0131lm\u0131\u015f ve ince i\u015f\u00e7ili\u011fiyle adeta g\u00f6z kama\u015ft\u0131r\u0131yor. ,3. ku\u015fak olarak kona\u011f\u0131n sahibi olan Hac\u0131 Mahmut Atalay, kona\u011f\u0131n d\u0131\u015fardan k\u00f6t\u00fc g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc fakat i\u00e7ine girenlerin \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBu 2 as\u0131rl\u0131k kona\u011f\u0131 dedem Abdulvahap Ermeni ta\u015f ustalar\u0131na yapt\u0131rm\u0131\u015f. ,Bu eserin bozulmamas\u0131 gerekiyor, b\u00f6yle yap\u0131lar bir daha ele ge\u00e7mez. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde ki yap\u0131larda b\u00f6yle i\u015flemeler yok. Ben buraya sahip olan 3\u2019\u00fcnc\u00fc ku\u015fa\u011f\u0131m. Buras\u0131 dedemden, babam\u0131za, ondanda bize kald\u0131\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Bu oday\u0131 6 ayda b\u0131\u00e7akla i\u015fleme yaparak bitirmi\u015fler. Tavanda ki desenler b\u0131\u00e7akla oyularak el i\u015f\u00e7ili\u011fiyle yap\u0131lm\u0131\u015f. D\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc k\u00f6t\u00fc g\u00f6z\u00fck\u00fcyor ama i\u00e7ini g\u00f6ren \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor. ,B\u00fcy\u00fck emek verilerek b\u0131\u00e7akla tavana i\u015flenen motifler Anadolu\u2019da ender g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Konuk odas\u0131n\u0131n 3. ku\u015fak sahibi Hac\u0131 Mahmut Atalay, evin tavan\u0131nda bulunan desenlerin 6 ayda yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Sivas'ta d\u0131\u015fardan s\u0131radan g\u00f6r\u00fcnen evin i\u00e7ine girenler g\u00f6zlerine inanam\u0131yor.,Sivas\u2019\u0131n Alt\u0131nyayla \u0130l\u00e7esinin Alt\u0131nyurt mahallesinde bulunan m\u00fcstakil evde 2 as\u0131r \u00f6nce Alt\u0131nyayla\u2019n\u0131n ileri gelenlerinden Abdulvahap A\u011fa taraf\u0131ndan Ermeni ustalara yapt\u0131r\u0131lan konuk odas\u0131n\u0131n ah\u015fap tavan\u0131 g\u00f6renlerin dikkatini \u00e7ekiyor.