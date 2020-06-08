Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi! Hasadı erken başladı

T\u00fcrkiye\u2019de sadece \u015eanl\u0131urfa\u2019n\u0131n Viran\u015fehir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 An\u0131t k\u0131rsal Mahallesi'nde yeti\u015ftirilen d\u0131\u015f\u0131 karpuz, i\u00e7i kavun ve tad\u0131 salataya benzeyen \u015felengonun hasad\u0131na bu y\u0131l erken ba\u015fland\u0131.,An\u0131t K\u0131rsal mahallesinde yeti\u015fen ve d\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fc karpuza benzeyen kesilince ortaya \u00e7\u0131kan i\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ile kavunu tad\u0131yla salatay\u0131 and\u0131ran \u015felengonun hasad\u0131, bu y\u0131l \u00f6nceki y\u0131llara g\u00f6re yakla\u015f\u0131k bir hafta erken ba\u015flad\u0131. \u0130l\u00e7ede tuzlanarak t\u00fcketildi\u011fi gibi sala gibi tur\u015fusu da kurulan \u015felengonun hasad\u0131 yakla\u015f\u0131k 45 dereceyi a\u015fan s\u0131ca\u011f\u0131n alt\u0131nda hasad\u0131 yap\u0131l\u0131yor. ,\u015eanl\u0131urfa'da ve G\u00fcneydo\u011fu'da yayg\u0131n olarak t\u00fcketilmeye ba\u015flayan \u015felengonun olgunla\u015fmam\u0131\u015f, ac\u0131 olanlar\u0131 ise isilik tedavisinde kullan\u0131l\u0131yor. \u00c7ok narin bir sebze olan \u015felengo dal\u0131ndan kopar\u0131ld\u0131ktan k\u0131sa bir s\u00fcre sonra t\u00fcketilmedi\u011fi takdirde tad\u0131n\u0131 kaybederek bozuluyor. \u015eifal\u0131 oldu\u011funa inan\u0131lan \u015felengonun ekimi nisan ay\u0131nda yap\u0131l\u0131rken hasad\u0131 ise mevsimsel \u015fartlara g\u00f6re yaz mevsiminde ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor.,S\u0131cak hava nedeniyle sabah erken tarlaya giden i\u015f\u00e7iler, zorlu ve saatler s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan tarladaki \u015felengolar\u0131 topluyor. Ailesiyle birlikte \u015felengo toplayan Aziz Kurek, \u201cNisan ay\u0131nda ekimine ba\u015fl\u0131yoruz. Bir hafta, on g\u00fcn sonra \u00e7apas\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz. Etraf\u0131n\u0131 temizliyoruz. Yakla\u015f\u0131k 45-50 g\u00fcnden sonra art\u0131k \u00fcr\u00fcnler \u00e7\u0131kmaya ba\u015fl\u0131yor. Bizim bu k\u00f6y b\u00f6lgesi \u00e7ok eken b\u00f6lgeler. , Topra\u011f\u0131ndan dolay\u0131, kara k\u0131rm\u0131z\u0131 toprak rutubeti b\u0131rakm\u0131yor. Biraz daha nemli. Susuz, organik, ila\u00e7, katk\u0131 falan yok. Toplad\u0131ktan sonra Diyarbak\u0131r, Mardin, K\u0131z\u0131ltepe\u2019den gelenler var. Onlara veriyoruz. Kalanlar\u0131 da \u015fehre g\u00f6nderiyoruz. G\u00fcnde 5 ton \u00fcr\u00fcn \u00e7\u0131kabiliyor. Zahmeti \u00e7ok, kazanc\u0131 az\u201d dedi.,D\u0131\u015f\u0131 karpuz, i\u00e7i kavun, tad\u0131 salatal\u0131k gibi! T\u00fcrkiye'de sadece \u015eanl\u0131urfa'da yeti\u015ftiriliyor..., Bir de bu b\u00f6lgenin oldu\u011fu i\u00e7in bir festivalle, devlet kanal\u0131yla tan\u0131t\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Yurt genelinde bunun bir pazar pay\u0131n\u0131n olu\u015fmas\u0131 gerekiyor. Tan\u0131t\u0131m\u0131 olsun ki T\u00fcrkiye\u2019nin her yerine da\u011f\u0131ls\u0131n. Pazar pay\u0131 b\u00fcy\u00fcd\u00fck\u00e7e \u00fcretim de \u00e7o\u011fal\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.,\u00dcr\u00fcn\u00fcn g\u00fcnl\u00fck olarak nas\u0131l b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc de anlatan K\u00fcrek,\u201d Biz bunlar\u0131 toplad\u0131ktan sonra k\u0131s\u0131m k\u0131s\u0131m ay\u0131r\u0131yoruz. En \u00e7ok ilgi g\u00f6renin fiyat\u0131 3 lira, 4 bu\u00e7uk lira aras\u0131nda fiyatla sat\u0131yoruz. Sabah 4\u2019\u00fcnde i\u015f ba\u015f\u0131 yap\u0131yoruz. Trakt\u00f6r\u00fc, g\u00fcbresi de \u00e7abas\u0131d\u0131r. Elde avu\u00e7ta kalan bir \u015fey kalm\u0131yor. Bir \u00e7ok ailenin ge\u00e7im kayna\u011f\u0131, desteklenmesini istiyoruz.,T\u00fcrkiye\u2019de sadece \u015eanl\u0131urfa\u2019n\u0131n Viran\u015fehir il\u00e7esinde yeti\u015fen \u015felengonun tarladan topland\u0131ktan sonra 2-3 g\u00fcn i\u00e7erisinde t\u00fcketilmesi gerekiyor. Salatas\u0131, tur\u015fusu, dolmas\u0131 ve cac\u0131\u011f\u0131 yap\u0131labilen \u015felengo, kabu\u011fu ile birlikte t\u00fcketilebiliyor. ,Ayr\u0131ca \u015felengonun kan \u015fekerini d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne ve kandaki toksinleri temizledi\u011fine inan\u0131l\u0131yor. Ac\u0131 olanlar\u0131 ise y\u00f6rede isilik tedavisinde kullan\u0131l\u0131yor.,KAYNAK: \u0130HA