Diyarbakır'da 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırtıyor

\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 D\u00fczova Mahallesi'nde k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan yeti\u015ftiricili\u011fi yapan Maksut Bulut'a ait koyunlardan biri, ikisi boyun k\u0131sm\u0131nda 6 ayakl\u0131 kuzu do\u011furdu.\r\n\r\n,G\u00f6renlerin \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131kla bakt\u0131\u011f\u0131 6 ayakl\u0131 kuzu mahalle sakinlerinin ilgi oda\u011f\u0131 haline geldi.\r\n\r\n,Maksut Bulut, yakla\u015f\u0131k 20 g\u00fcn \u00f6nce sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u015fekilde do\u011fan kuzunun 6 aya\u011f\u0131n\u0131n oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Babadan dededen hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ancak ilk defa b\u00f6yle bir durumla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Bulut, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,"Daha \u00f6nce memleketimizde b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6rmedik. Babam\u0131za, dedemize sorduk, 6 ayakl\u0131 olarak do\u011fan bir kuzu g\u00f6rmemi\u015fler. Allah\u2019\u0131n takdiri, ne diyebiliriz.\r\n\r\n,Do\u011fum esnas\u0131nda ters d\u00fcnyaya geldi, ancak sa\u011fl\u0131\u011f\u0131nda her hangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131 yok, s\u00fct\u00fcn\u00fc i\u00e7iyor. Di\u011fer kuzularla birlikte ko\u015fup e\u011fleniyor. Onlardan tek fark\u0131 sadece 6 ayakl\u0131 olmas\u0131."\r\n\r\n,Bulut, kuzuyu veterinere de g\u00f6sterdiklerini \u015fuan i\u00e7in gayet sa\u011fl\u0131kl\u0131 oldu\u011funu belirttiklerini s\u00f6zlerine ekledi.,