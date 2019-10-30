Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe

Diyarbak\u0131r'\u0131n Silvan ve Hani il\u00e7elerinde d\u00fczenlenen operasyonlarda \u00e7ok say\u0131da m\u00fchimmat ve 390 kilogram esrar maddesi ele ge\u00e7irildi. Operasyonda ayr\u0131ca haklar\u0131nda 'aran\u0131yor' kayd\u0131 bulunan 1'i ter\u00f6r su\u00e7lusu 5 ki\u015fi yakaland\u0131.,Diyarbak\u0131r Valili\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131'nca yap\u0131lan istihbari \u00e7al\u0131\u015fmalar neticesinde, Silvan ve Hani il\u00e7eleri m\u00fclki s\u0131n\u0131rlar\u0131nda kalan da\u011fl\u0131k ve k\u0131rsal alanda 26 Ekim 2019 Cumartesi g\u00fcn\u00fc icras\u0131na ba\u015flanan \u00d6zel Birlik operasyonlar\u0131n\u0131n ba\u015far\u0131yla tamamland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,A\u00e7\u0131klamada, "S\u00f6z konusu operasyonda ger\u00e7ekle\u015ftirilen temas aramas\u0131 neticesinde, kayal\u0131k, \u00e7al\u0131l\u0131k ve topra\u011fa g\u00f6m\u00fcl\u00fc vaziyetteki jelikan bidonlar i\u00e7erisinde, 1 adet \u00c7ek CZ-25 marka makineli tabanca, 65 adet 7,62 milimetre \u00e7ap\u0131nda PKM makineli t\u00fcfek fi\u015fe\u011fi, 4 adet 7,62 milimetre \u00e7ap\u0131nda tabanca fi\u015fe\u011fi, 1 adet makineli tabanca \u015farj\u00f6r\u00fc, 2 adet AK-47 Kala\u015fnikof piyade t\u00fcfe\u011fi \u015farj\u00f6r\u00fc, 1 adet uzaktan komutal\u0131 may\u0131n\/el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131 d\u00fczene\u011finde kullan\u0131lan Alphe Fire cihaz\u0131, 1 adet may\u0131n\/el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131 d\u00fczene\u011fi, 9 adet 3\u2019l\u00fc pil blo\u011fu, 12 adet kalem pil, 9 adet uzaktan sinyal r\u00f6lesi, 3 adet b\u00fcy\u00fck t\u00fcp, 3 adet k\u00fc\u00e7\u00fck t\u00fcp, 325 metre elektrik kablosu, 1 adet ter\u00f6rist elbisesi, s\u0131\u011f\u0131nak yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan malzemeler ve \u00e7ok say\u0131da giyim ile ya\u015fam malzemeleri ele ge\u00e7irilmi\u015f, ele ge\u00e7en delil niteli\u011fine haiz olan malzemelere el konulmu\u015f, di\u011fer malzemeler emniyetli \u015fekilde yerinde imha edilmi\u015ftir\u201d denildi.\r\n,Operasyonlarda narko-ter\u00f6rizm ile ilgili faaliyetlerin de ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi kaydedilen a\u00e7\u0131klamada, \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n,"Narko-ter\u00f6rizmle m\u00fccadele faaliyetleri kapsam\u0131nda, a\u011fa\u00e7l\u0131k, \u00e7al\u0131l\u0131k ve kayal\u0131k alana saklanm\u0131\u015f, sat\u0131\u015fa haz\u0131r vaziyette 360 kilogram esrar ile 150 k\u00f6k kenevir bitkisi ele ge\u00e7irilmi\u015f, esrar muhafaza alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015f, kenevir bitkileri numune al\u0131nmas\u0131n\u0131 m\u00fcteakip yerinde imha edilmi\u015ftir., \u0130cra edilen temas aramalar\u0131 esnas\u0131nda, g\u00f6revli unsurlar\u0131 g\u00f6rmelerini m\u00fcteakip bulunduklar\u0131 b\u00f6lgeden ka\u00e7an 5 \u015fah\u0131s, yap\u0131lan takip sonras\u0131nda yakalanm\u0131\u015ft\u0131r. \u015eah\u0131slar\u0131n ilk g\u00f6r\u00fcld\u00fckleri yerde yap\u0131lan aramada, 30 kilogram esrar, 2 adet ruhsats\u0131z av t\u00fcfe\u011fi, 1 adet hassas terazi, 4 adet elek, 2 adet battaniye ele ge\u00e7irilmi\u015ftir. ,Olay ile ilgili olarak, "h\u00fck\u00fcml\u00fc ve tutuklunun ka\u00e7mas\u0131\u201d, "uyu\u015fturucu veya uyar\u0131c\u0131 madde ticareti yapma veya sa\u011flama\u201d ile "ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olma \u201d su\u00e7lar\u0131ndan hakk\u0131nda aran\u0131yor kayd\u0131 bulunan M.G., "uyu\u015fturucu veya uyar\u0131c\u0131 madde ticareti yapma veya sa\u011flama\u201d su\u00e7undan hakk\u0131nda aran\u0131yor kayd\u0131 bulunan Y.Z., S.M., M.T. ve M.Y. isimli \u015fah\u0131slar g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r., B\u00f6lgemizde ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n huzur ve g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 ve ter\u00f6rle m\u00fccadele kapsam\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclen operasyonlara artan bir azim ve kararl\u0131l\u0131kla devam edilmektedir."\r\n