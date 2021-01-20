Diyarbakır’da vahşet! Temizlik görevlisi çöpte buldu

Olay, merkez Ba\u011flar il\u00e7esi Kaynartepe Mahallesi 251'inci Sokak'ta sabah\u0131n erken saatlerinde meydana geldi. ,Sokak i\u00e7erisinde temizlik yapan g\u00f6revli, sabah saatlerinde konteynerde \u00e7\u00f6plerin aras\u0131nda, yeni do\u011fmu\u015f bir bebek bulduktan sonra, durumu polise ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi.\r\n\r\n,Ceset yeni do\u011fmu\u015f k\u0131z bebe\u011fine ait\r\nOlay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan kontrolde bebe\u011fin yeni do\u011fmu\u015f bir k\u0131z bebek oldu\u011fu ve hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi. \r\n,K\u0131z bebe\u011fine ait cans\u0131z beden, otopsi i\u015flemleri i\u00e7in Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131rken, \u00e7evredeki g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini de incelemek \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.