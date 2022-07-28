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Türkiye Gazetesi

Dizdeki sıvıları yeniliyor: Karabiber ile birleştirip tüketildiğinde faydası zirve yapıyor

Dizdeki sıvıları yeniliyor: Karabiber ile birleştirip tüketildiğinde faydası zirve yapıyor

Romatizmal hastalıklar, kıkırdakla ilgili problemler, kireçlenme, menisküslere ilişkin sorunlar ve daha birçok neden diz ağrısına sebep olabilir. Bu ağrılar farklı seviyelerde seyredebilir. Ağrıların kişinin yaşam kalitesini düşürmemesi için kişiye özel tedavi planlamasının yanında bazı besinlerin tüketilmesi ağrıların geçmesine çare olabilir. Peki, diz ağrısı için hangi yiyecekler yenmeli? Dizdeki kıkırdak sağlığını canlandırmanın en iyi yolu ne? İşte diz sağlığı için besinlerden yarar sağlamanın etkili yolları…

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