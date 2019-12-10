Diziler bir bir sona eriyor! Bir final kararı daha

Deniz Can Akta\u015f ve Hafsanur Sancaktutan'\u0131n ba\u015frollerinde yer ald\u0131\u011f\u0131 "A\u015fk A\u011flat\u0131r" dizisinin 16. b\u00f6l\u00fcmde ekran maceras\u0131n\u0131n son bulaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 MF Yap\u0131m ve Asena B\u00fclb\u00fclo\u011flu'nun \u00fcstlendi\u011fi "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan 'A\u015fk A\u011flat\u0131r'\u0131n y\u00f6netmen koltu\u011funda G\u00f6k\u00e7en Usta oturuyordu. ,Dizide ta\u015fradan \u0130stanbul'a g\u00f6\u00e7 edip tek ba\u015f\u0131na kalmaya \u00e7al\u0131\u015fan gen\u00e7lerin vicdan ve a\u015fklar\u0131 aras\u0131nda kalarak ya\u015fad\u0131klar\u0131 \u00e7at\u0131\u015fma konu ediliyor.,Peki, son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde neler olmu\u015ftu?\r\n\r\nYusuf ve R\u00fczgar\u2019\u0131n birbirlerine silah do\u011frulttu\u011fu ve patlayan silah sesiyle kimin vuruldu\u011funun merak uyand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tan\u0131t\u0131mda hastaneye ko\u015fan Ada, ameliyathanenin \u00f6n\u00fcnde \u00e7aresizce bekliyor. ,H\u00fcnkar Balaban\u2019\u0131n, \u201cKarde\u015fin de senin gibi \u00e7ok g\u00fczel bir gen\u00e7 k\u0131z oldu. Sen kalbimin bir yar\u0131s\u0131 o da \u00f6b\u00fcr yar\u0131s\u0131!\u201d s\u00f6zleri dengelerin de\u011fi\u015fece\u011finin sinyallerini veriyor.,Pazar ak\u015famlar\u0131, seyirciyle bulu\u015fan Show TV'nin sevilen dizisinden beklenmedik bir hamle geldi. B\u00fcy\u00fck umutlarla yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan yurt d\u0131\u015f\u0131 uyarlamal\u0131 yap\u0131m ekranlara veda etmeye haz\u0131rlan\u0131yor.,Show Tv'nin b\u00fcy\u00fck umutlarla ba\u015flayan sevilen dizisinden fla\u015f bir karar \u00e7\u0131kt\u0131, 16. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlara veda ediyor.