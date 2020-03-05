Doç. Dr. Oytun Erbaş'tan çarpıcı koronavirüs açıklaması: Virüs Türkiye'de salgın yapamaz

\u00c7in\u2019in Wuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan koronavir\u00fcs t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkilemeye devam ediyor. Vir\u00fcs\u00fcn \u015fu ana kadar T\u00fcrkiye\u2019ye gelmemesi ise bir yandan sevindirirken bir yandan kafalarda soru i\u015faretleri olu\u015fturdu. T\u00fcrkiye\u2019de yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar ile ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren Fizyoloji Uzman\u0131 Do\u00e7. Dr. Oytun Erba\u015f, koronavir\u00fcs\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019ye gelse bile salg\u0131n yapamayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Koronavir\u00fcs\u00fcn gen fark\u0131ndan dolay\u0131 Asya \u0131rk\u0131n\u0131 daha \u00e7ok etkiledi\u011fi T\u00fcrkiye\u2019nin ise daha kar\u0131\u015f\u0131k genlere sahip oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7ok az etkilenece\u011fini dile getiren Fizyoloji Uzman\u0131 Do\u00e7. Dr. Oytun Erba\u015f, \u201cKoronavir\u00fcs\u00fcn \u015fu ana kadar yay\u0131l\u0131m b\u00f6lgesi Wuhan ve \u00e7evresi yani \u00c7in. Bu b\u00f6lgedeki genetik k\u00f6keni ortak insanlar\u0131 yakal\u0131yor. Bunlar daha \u00e7ok sar\u0131 \u0131rk ve k\u0131sa boylu insanlar. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda vir\u00fcs\u00fcn akci\u011ferde tutundu\u011fu protein Asya \u0131rk\u0131nda daha fazla. Beyaz ve siyah \u0131rklarda ise 6\u2019da 1 oran\u0131nda daha az. Onun i\u00e7in buralarda g\u00f6r\u00fclse bile \u00e7ok daha az g\u00f6r\u00fclecektir ve hafif ge\u00e7ecektir. ,Do\u00e7. Dr. Oytun Erba\u015f'tan \u00e7arp\u0131c\u0131 koronavir\u00fcs a\u00e7\u0131klamas\u0131: Vir\u00fcs T\u00fcrkiye'de salg\u0131n yapamaz! \u0130\u015fte detaylar...,Vatanda\u015flar\u0131n vir\u00fcsle ilgili rahat olmas\u0131 gerekti\u011fini ifade eden Erba\u015f, gelse bile 10-20 vak'ada g\u00f6r\u00fclebilece\u011fini belirtti. Do\u00e7. Dr. Erba\u015f vir\u00fcse kar\u015f\u0131 bol bol elleri ve y\u00fcz\u00fc y\u0131kamak gerekti\u011fini s\u00f6ylerken maske takman\u0131n ise bir i\u015fe yaramayaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.,Koronavir\u00fcs T\u00fcrkiye\u2019ye de gelebilir ama asla \u00c7in\u2019deki gibi salg\u0131n yapmaz. 10 vak'a, 20 vak'a olabilir. Bunu bilemeyiz. Onu gelince g\u00f6r\u00fcr\u00fcz. Daha bir \u015fey yok ortal\u0131kta. Ama ben asla bir h\u0131zl\u0131 yay\u0131l\u0131m beklemiyorum. Burada gen fark\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli. \u0130ki tane makale var bununla ilgili. \u0130nsanlar\u0131n genetik \u00f6zellikleri farkl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in Asyal\u0131lar\u0131, beyaz \u0131rk\u0131 ve siyah \u0131rk\u0131 farkl\u0131 etkiledi\u011fi \u00e7ok net olarak biliniyor. T\u00fcrkler Asya \u0131rk\u0131 ama bize biraz da Akdeniz\u2019den de gen gelmi\u015f. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen alm\u0131\u015f\u0131z. Daha kar\u0131\u015f\u0131k bir gen grubuyuz. Ben T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7ok az etkilenece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201c diye konu\u015ftu.,Maske takman\u0131n hastal\u0131\u011f\u0131 engellemeyece\u011fi hatta nemden dolay\u0131 daha fazla yakalanma riskine sahip olunaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Do\u00e7. Dr. Erba\u015f, \u201cBa\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sorunu olanlar e\u011fer vak'a \u00e7\u0131karsa evden \u00e7\u0131kmas\u0131nlar. El y\u0131kamas\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli. Ben eskiden ellerimi 3-4 defa y\u0131karken \u015fu anda 5-6\u2019ya \u00e7\u0131kard\u0131m. Yan\u0131mda kolonya al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kazand\u0131m. Ellerimi y\u0131kayam\u0131yorsam bir kolonyadan ge\u00e7iriyorum. , Maske takmaya gerek yok. \u00c7\u00fcnk\u00fc maske nemle \u0131slan\u0131yor. Vir\u00fcs \u00fcst\u00fcnde daha \u00e7ok birikir. Maske b\u0131rak\u0131n \u00f6nlemeyi hasta olmay\u0131 bile kolayla\u015ft\u0131rabilir. Vir\u00fcs\u00fcn bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 3 yer var. G\u00f6z, burun ve a\u011f\u0131z. Pani\u011fe gerek yok. \u00d6nemli olan ak\u0131lc\u0131 olmak. Ben bazen g\u00f6r\u00fcyorum. \u00c7ok fazla miktarda \u2018vak'a \u00e7\u0131ksa\u2019 diye bir haz\u0131rl\u0131k var. \u0130n\u015fallah Sars gibi olur ve bu \u00fclkeye u\u011framaz. Biz de koronavir\u00fcsten hi\u00e7 \u00fcz\u00fclmeyiz\u201c \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA)