Doğa harikası göl hırsızların hedefi oldu! Çalınanları duyan şaşırıp kalıyor

KAYNAK: \u0130HA,K\u00f6t\u00fc niyetli ki\u015filere kar\u015f\u0131 \u00e7\u00f6l\u00fcn \u00e7evresini kapatmak istiyoruz. Biz bu s\u00fcl\u00fcklerin \u015fifa ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131lmas\u0131na kar\u015f\u0131 de\u011filiz. Yaln\u0131z bedava diye al\u0131p g\u00f6t\u00fcr\u00fcp \u00e7ar\u015f\u0131da pazarda 20-30 liraya satanlara kar\u015f\u0131y\u0131z. \u015eifa i\u00e7in gelenler bize gelip bilgi versin biz kendilerine yard\u0131mc\u0131 olmaya haz\u0131n\u0131z. Biz bu g\u00f6l\u00fcn koruma alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131 istiyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,K\u00f6y muhtar\u0131 Kudret \u015eim\u015fek, \u201cBu g\u00f6l\u00fcn koruma alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Do\u011fadan gelen bir \u015fey ama yabanc\u0131lar gelip burada ki s\u00fcl\u00fckleri tutup ticaret ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131yorlar. K\u00f6yl\u00fcler olarak biz onlara kar\u015f\u0131y\u0131z, \u015fifa niyetine ve doktor tavsiyesiyle gelenlere bizde yard\u0131mc\u0131 oluruz. ,K\u00f6y sakinleri \u015fifa ama\u00e7l\u0131 s\u00fcl\u00fckl\u00fc g\u00f6le gelen vatanda\u015flara yard\u0131mc\u0131 olurken, ticaretini yapmak i\u00e7in s\u00fcl\u00fckleri \u00e7alanlarda da m\u00fccadele veriyor. K\u00f6y Muhtar\u0131 Kudret \u015eim\u015fek, izinsiz bir \u015fekilde g\u00f6le gelip s\u00fcl\u00fckleri ticari ama\u00e7la g\u00f6t\u00fcrenlerden rahats\u0131z oldu\u011funu dile getirerek, g\u00f6l\u00fcn koruma alt\u0131na al\u0131nmamas\u0131 halinde s\u00fcl\u00fcklerin tamamen yok olaca\u011f\u0131ndan endi\u015fe duyduklar\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n,K\u00f6y sakinlerinden Harun K\u00f6m\u00fc\u015fl\u00fc, g\u00f6le sadece \u015fifa arayanlar\u0131n gelmesini isteyerek, \u201cG\u00f6l\u00fcm\u00fcz\u00fcn i\u00e7erisinde s\u00fcl\u00fckler var. D\u0131\u015far\u0131dan bu s\u00fcl\u00fckler i\u00e7in geliyorlar ticaret amac\u0131yla toplay\u0131p g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorlar. Bizler gelip ihtiyac\u0131m\u0131z oldu\u011fu zaman yakal\u0131yoruz. Ticaret yapanlar kesinlikle gelmesinler, \u015fifa niyetine gelenler gelip birka\u00e7 tane yakalas\u0131nlar\u201d dedi.\r\n,Sivas\u2019\u0131n Zara \u0130l\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Tuzlag\u00f6z\u00fc k\u00f6y\u00fcnde bulunan S\u00fcl\u00fck g\u00f6l s\u00fcl\u00fckleri ile adeta \u015fifa da\u011f\u0131t\u0131yor. Do\u011fal g\u00fczelli\u011fiyle de vatanda\u015flar\u0131n u\u011frak yeri haline gelen g\u00f6l ziyaret\u00e7ilerine e\u015fsiz bir manzara sunuyor. G\u00f6l i\u00e7erisinde bulunan s\u00fcl\u00fckler bir\u00e7ok hastal\u0131\u011f\u0131n tedavisinde kullan\u0131l\u0131yor. S\u00fcl\u00fckler, iltihapl\u0131 ve iltihaps\u0131z eklem romatizmalar\u0131, sedef, ka\u015f\u0131nt\u0131 ile egzama gibi cilt hastal\u0131klar\u0131na iyi geliyor.\r\n,Sivas\u2019ta bulunan do\u011fa harikas\u0131 g\u00f6le \u015fifa da\u011f\u0131t\u0131yordu... Ancak son d\u00f6nemde g\u00f6le dadanan h\u0131rs\u0131zlar ve yabanc\u0131 turistler \u00e7evre sakinlerini can\u0131ndan bezdirdi.