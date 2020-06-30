Doğa severlerin uğrak noktası! Bin 800 rakımlı köyde kamp keyfi

Artvin merkezden yakla\u015f\u0131k 100 km uzakl\u0131ktaki \u015eav\u015fat Maden k\u00f6y\u00fcne giden do\u011fa gezginleri g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda adeta b\u00fcy\u00fclendi. Bozulmam\u0131\u015f do\u011fas\u0131, y\u0131llara meydan okuyan ah\u015fap mimarisi gelenek, g\u00f6renek ve otantik ya\u015fam\u0131yla 1800 rak\u0131ml\u0131 k\u00f6y do\u011fa turizmi i\u00e7in bi\u00e7ilmi\u015f kaftan.,Do\u011fa severler, k\u00f6y sakinlerinden \u0130smail Cahit D\u00fczg\u00fcn\u2019\u00fcn rehberli\u011fi e\u015fli\u011finde k\u00f6y\u00fcn 2500 rak\u0131ml\u0131 da\u011f\u0131 eteklerinde \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131 aras\u0131nda \u00e7ad\u0131r kurup do\u011fan\u0131n keyfini \u00e7\u0131kar\u0131rken, \u00e7obanl\u0131k yapan k\u00f6yl\u00fclerle sohbet edip k\u00f6y ya\u015fant\u0131s\u0131yla ilgili bilgi edindiler.,Artvin\u2019in \u015eav\u015fat il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Maden K\u00f6y\u00fc koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 s\u00fcresinde do\u011fa severlerin u\u011frak noktas\u0131 oldu.,Yavuz \u201cBiri 5 ayl\u0131k di\u011feri 25 ayl\u0131k iki \u00e7ocu\u011fumuzla kampa geldik. Ya\u011fmur, dolu, f\u0131rt\u0131na biraz zorlasa da tulumlarla bir \u015fekilde \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 muhafaza ettik. G\u00fcne\u015fli bir g\u00fcne uyand\u0131k. \u00c7ok g\u00fczel iki g\u00fcn ge\u00e7irdik. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131z\u0131 gezdirin do\u011faya \u00e7\u0131kart\u0131n. Ye\u015fille, do\u011fayla, hayvanlarla, b\u00f6rt\u00fc b\u00f6cekle b\u00fcy\u00fcs\u00fcnler\u201d dedi.,Artvin A\u011f\u0131z ve Di\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Hastanesi'nde r\u00f6ntgen teknikeri olarak g\u00f6rev yapan Kenan Uygur ise hava \u015fartlar\u0131n\u0131n k\u00f6t\u00fc olaca\u011f\u0131n\u0131 bile bile farkl\u0131 bir deneyim ya\u015famak i\u00e7in kampa geldiklerini vurgulayarak f\u0131rt\u0131na ve doluya ra\u011fmen kamptan vazge\u00e7mediklerini s\u00f6yledi.,Artvin\u2019de \u00e7e\u015fitli meslek gruplar\u0131nda g\u00f6rev yapan do\u011fa sever \u00e7iftler, Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan uzakla\u015fmak hafta sonu tatillerini de\u011ferlendirmek ve ilin g\u00fczelliklerini yerinde g\u00f6r\u00fcp ke\u015ffetmek i\u00e7in Maden k\u00f6y\u00fcnde kamp kurdular.,KAYNAK: \u0130HA,Kamp\u0131n en minik \u00fcyeleri G\u00f6knur-Vedat Yavuz \u00e7iftinin 2 ya\u015f\u0131nda Berra ile 5 ayl\u0131k Asel olurken, G\u00f6knur Yavuz, k\u0131z\u0131 Berra 2 ayl\u0131k iken ilk kamplar\u0131n\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek \u00e7ocuklu ailelerinde do\u011faya \u00e7\u0131kmas\u0131 konusunda \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu. , Her yeri ayr\u0131 bir g\u00fczelli\u011fe sahip k\u00f6y, karag\u00f6lleri an\u0131msatan g\u00f6lleri, ke\u015ffedilmeyi bekleyen \u015felaleleri ve endemik bitki t\u00fcrlerinin yan\u0131 s\u0131ra zambaklar da do\u011fa gezginlerine ayr\u0131 bir g\u00f6rsellik sunuyor.,.