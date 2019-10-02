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Türkiye Gazetesi

Doğa yürüyüşü yaparken fark edildi... Görenler ne yapacağını şaşırdı!

Doğa yürüyüşü yaparken fark edildi... Görenler ne yapacağını şaşırdı!
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Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri, doğa yürüyüşü sırasında dünyanın en tehlikeli örümceklerinden kurt örümceğini görüntüledi. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağlı Belenalan köyünde görüntülenen kurt örümceği, saldırgan olarak değerlendirilmese de kendini savunmak için ısırıyor. En tehlikeli 9 türden biri olarak bilinen ve avlarını kurt gibi takip etme ve saldırmaları nedeni ile kurt örümceği olarak adlandırılan örümcek, uzun süre sonra bu alanda görüldü.

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