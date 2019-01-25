Doğa yürüyüşünde 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı buldu
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Konya'nın Hadim ilçesindeki Geyik Dağları'nda yürüyüşe çıkan Hasan Hüseyin Kahrıman (44), döküntü halindeki kireç taşlarında fosil kabukları buldu. Fosillerin izini süren Kahrıman, 2 bin 700 rakımda fosil yatağına ulaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özer laboratuvar ve mikroskobik incelemelerinde, elde edilen bulguların 98 milyon yıllık 'Rudist' adı verilen deniz canlısı fosili olduğunu saptadı.