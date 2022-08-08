Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor: Kilosu 60 TL’yi buluyor

Antalya Serik’te dikenli incirin hasadı başladı. Doğada kendiliğinden yetişen ve kilosu 60 TL’yi bulan incir, çiftçilerin 'gençlik sırrı' olarak ifade ediliyor.