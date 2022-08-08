Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor: Kilosu 60 TL’yi buluyor

"Biz bunu dikenli oldu\u011fu i\u00e7in eldivenle topluyoruz. \u00c7ok faydal\u0131 bir bitki. Say\u0131lmayacak kadar faydas\u0131 var. Buzdolab\u0131na koyup yenirse daha g\u00fczel olur ama ben tazecik dal\u0131ndan kesip yiyorum. Anlat\u0131lmaz bir tad\u0131 var. \u00c7ok do\u011fal, ba\u011f\u0131rsaklara her \u015feye faydas\u0131 var. \u00c7ok severim ben bunu. ", \u0130ncirin etraf\u0131 sert dikenlerle kapl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in hasad\u0131, korunakl\u0131 eldivenler veya uzun ma\u015falar yard\u0131m\u0131yla yap\u0131l\u0131yor., Kilogram\u0131 60 liradan sat\u0131lan incirin, sert kabu\u011fundan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda yumu\u015fak ve tatl\u0131 meyvesi ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Genelde so\u011fuk olarak t\u00fcketilen meyvenin, sindirim sistemi rahats\u0131zl\u0131klar\u0131na iyi geldi\u011fi biliniyor.,"Her sene toplar yerim. Beni gen\u00e7 tutuyor bu. Ya\u015f 70'e geldi ama k\u00f6ydeki b\u00fct\u00fcn gen\u00e7leri y\u0131k\u0131yorum. 0 kilometredeyim. Ne \u015feker ne tansiyon var, \u00e7ivi gibiyim" ,Antalya Serik\u2019te dikenli incirin hasad\u0131 ba\u015flad\u0131. Do\u011fada kendili\u011finden yeti\u015fen ve kilosu 60 TL\u2019yi bulan incir, \u00e7ift\u00e7ilerin 'gen\u00e7lik s\u0131rr\u0131' olarak ifade ediliyor.\r\n\r\n,Halk dilinde k\u00fcrek yemi\u015fi olarak bilinen dikenli incir, yaz mevsiminde kakt\u00fcslerde yeti\u015fiyor. Olgunla\u015ft\u0131ktan sonra hasad\u0131 yap\u0131lan meyvenin boyu yakla\u015f\u0131k 10 santimetreyi buluyor.,Serik il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 ba\u011fl\u0131 K\u00fcr\u00fc\u015f Mahallesinde ya\u015fayan 70 ya\u015f\u0131ndaki \u0130brahim \u015eahin, bitkinin faydalar\u0131na de\u011finerek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: