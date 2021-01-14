Doğal gaz, elektrik ve su faturaları ile ilgili önemli detay

T\u00fcrkiye'de ya\u015fayan herkesi \u00e7ok yak\u0131ndan ilgilendiriyor. Hepsini fark etmeden yap\u0131yoruz ama bu yapt\u0131klar\u0131m\u0131z faturaya olumsuz \u015fekilde yans\u0131yor. ,Haftada 2 kez, 2 saat \u00e7al\u0131\u015fan \u00fct\u00fcn\u00fcz ayda 31.62 TL tutarak adeta faturan\u0131z\u0131 yak\u0131yor. Bu arada \u00fct\u00fc al\u0131rken buhar ayarl\u0131 ve buhar kapasitesi y\u00fcksek olan\u0131 tercih edin ki y\u00fcksek \u0131s\u0131 kullanmak zorunda kalmay\u0131n.\r\n,F\u0131r\u0131n\u0131n kapa\u011f\u0131n\u0131 sak\u0131n a\u00e7may\u0131n. Zaten haftada 1 kez \u00e7al\u0131\u015fan f\u0131r\u0131n ayda 11.40 TL harc\u0131yor, bir de siz kapa\u011f\u0131 a\u00e7\u0131p kapad\u0131k\u00e7a y\u00fczde 20 enerji gidiyor. Kekler, po\u011fa\u00e7alar de\u011fil de sizin fatura kabar\u0131yor.\r\n,Elektronik cihaz almadan \u00f6nce enerji tasarruflu olup olmad\u0131\u011f\u0131na bak\u0131n. A+ \u00fcr\u00fcnler \u00e7evreci \u00fcr\u00fcnler olarak ge\u00e7iyor ve bu sayede daha fazla tasarruf etmeniz m\u00fcmk\u00fcn.\r\n \r\nAk\u0131ll\u0131 tarife uygulamas\u0131n\u0131 kullanm\u0131yorsan\u0131z, elektrik faturan\u0131z t\u00fcm g\u00fcn ayn\u0131 birim fiyattan hesaplan\u0131r. \u00c7ama\u015f\u0131rlar\u0131n\u0131z\u0131 saat ka\u00e7ta y\u0131kad\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131n bir \u00f6nemi olmaz.\r\n \r\n \r\n,Kalorifer peteklerinin \u00f6n\u00fcne koltuk, masa, sandalye koymay\u0131n. S\u0131cak hava evin i\u00e7inde dola\u015fs\u0131n, y\u00fczde 15 tasarruf sa\u011flay\u0131n.\r\n \r\nBinan\u0131zda yal\u0131t\u0131m var m\u0131? E\u011fer yoksa, y\u00fczde 40\u2019larda tasarruf sa\u011flamak i\u00e7in bir sonraki k\u0131\u015fa \u015fimdiden haz\u0131rlan\u0131n apartman olarak karar verin.\r\n \r\n,49 inc LED ekran televizyon g\u00fcnde 5 saat \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131nda ayda 10.43 TL ediyor. Malum evdeyiz, televizyonunuz g\u00fcnde 12 saat \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsa bunun faturadaki kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 25 TL.\r\n,K\u0131\u015f aylar\u0131nday\u0131z ve v\u00fccudumuzu sa\u011flam tutmal\u0131y\u0131z ancak du\u015ftan sonra sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 2 havlu ile iyice kurutun. Haftada 7 g\u00fcn, 12 dakika \u00e7al\u0131\u015fan sa\u00e7 kurutma makinesinin harcad\u0131\u011f\u0131 enerjinin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 9.36 TL.\r\n,Evden \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsunuz ve mesai boyunca bilgisayar\u0131n\u0131z \u015farjda. Sizce ne kadar elektrik harc\u0131yordur? Ben s\u00f6yleyeyim. Haftan\u0131n her g\u00fcn\u00fc, g\u00fcnde 8 saat \u00e7al\u0131\u015fan bilgisayar ayda 15.32 TL elektrik t\u00fcketir.\r\n \r\nDikkat! Telefon ve bilgisayar\u0131 \u015farja takmasan\u0131z dahi \u015farj cihaz\u0131n\u0131z prizde oldu\u011fu s\u00fcrece elektrik \u00e7ekmeye devam eder.\r\n \r\n520 litre, A+ buzdolab\u0131 ayda 22.47 TL harcar. \u2018Yok art\u0131k buzdolab\u0131ndan tasarruf olur mu?\u2019 demeyin.\r\n \r\nTabii ki olur. Buzdolab\u0131n\u0131z\u0131n hava deliklerini tencerelerle kapatmay\u0131n ki hava ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in daha az enerji harcas\u0131n.\r\n \r\n\r\nHer g\u00fcn 12 dakika \u00e7al\u0131\u015fan su \u0131s\u0131t\u0131c\u0131s\u0131 ayda 9.36 TL demek. Evdeki herkes ayr\u0131 ayr\u0131 su \u0131s\u0131t\u0131rken bir daha d\u00fc\u015f\u00fcns\u00fcn.\r\n\r\nEv ahalisi ayr\u0131 odalarda, \u0131\u015f\u0131klar a\u00e7\u0131k, oyun oynayan, bilgisayar\u0131 a\u00e7\u0131k unutan, televizyonu \u2018ses olsun\u2019 diye a\u00e7an\u2026 Enerjiyi kullan\u0131rken de d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn istek mi, ihtiya\u00e7 m\u0131 diye. Odadan \u00e7\u0131karken \u0131\u015f\u0131klar\u0131 kapat\u0131n kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z oyun konsolu, televizyon, bilgisayar ne varsa kapat\u0131n. Elektronik e\u015fyalar bekleme modunda dahi elektrik t\u00fcketiyor.\r\n, \r\nGece kombiyi kapat\u0131p sabah a\u00e7arak, evden \u00e7\u0131karken kapat\u0131p eve gelince \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rarak tasarruf olmaz!\r\n \r\nEvinizin taban, tavan ve duvarlar\u0131 so\u011fur ve \u0131s\u0131nmas\u0131 i\u00e7in de kombi daha fazla \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Sonu\u00e7: Bo\u015fa giden \u00e7aba. Kombiyi gece k\u0131sman\u0131z daha do\u011fru.\r\n \r\n, \r\n\u00c7ama\u015f\u0131r makinenizi haftada bir kez daha az \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rarak y\u0131lda 473 damacana su tasarruf edebilirsiniz. Bu arada haftada 4 kez, yakla\u015f\u0131k 2.5 saat \u00e7al\u0131\u015fan \u00e7ama\u015f\u0131r makinesi ayda 10.68 TL elektrik harc\u0131yor. Hem suyu hem de elektri\u011fi verimli kullan\u0131n.\r\n \r\nDu\u015fta suyun \u0131s\u0131nmas\u0131n\u0131 beklerken 15 litre su bo\u015fa gidiveriyor. So\u011fuk suyu bir kovaya doldurun, temizlik yaparken kullan\u0131n.\r\n \r\nDi\u015flerinizi f\u0131r\u00e7alarken muslu\u011fu a\u00e7\u0131k b\u0131rak\u0131rsan\u0131z ikinci dakikada 25 litre su israf edersiniz. \r\n \r\nUzun uzun banyo keyfi yapmay\u0131n. Hem cildinize hem cebinize hem de \u00e7evreye zarar.,Her yeri temiz, ferah g\u00f6rmek istedi\u011finizi biliyorum ama balkonlar\u0131 y\u0131kaman\u0131z \u015fart de\u011fil, silin.\r\n \r\nBir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, \u00fclkemizin y\u00fczde 71\u2019i bula\u015f\u0131\u011f\u0131 makineye koymadan \u00f6n y\u0131kama yap\u0131yor. Bu i\u015flem; zaman, para ve kaynak israf\u0131 demek.\r\n \r\n,Y\u0131ll\u0131k olarak hesaplad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda y\u00fcksek