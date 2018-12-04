Doğal sirke unutkanlığı önlüyor

T\u00fcketilen baz\u0131 besinlerin insan zekas\u0131na, haf\u0131zas\u0131na ve dikkat da\u011f\u0131n\u0131kl\u0131\u011f\u0131na \u00f6nemli faydalar\u0131 vard\u0131r.Beyini besleyen ve haf\u0131zay\u0131 g\u00fc\u00e7lendiren bu kar\u0131\u015f sayesinde unutkanl\u0131k ve Alzheimer hastal\u0131\u011f\u0131nda kolayl\u0131kla korunabilirsiniz\r\n,Yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015fma temposu, g\u00fcndelik hayatta ya\u015fananlar ve stres gibi nedenler haf\u0131zay\u0131 olumsuz etkileyerek unutkanl\u0131\u011fa neden olabiliyor. ,Bu nedenle haf\u0131zay\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in do\u011fru besinler t\u00fcketmek gerekir. Dr. Feridun Kunak, i\u00e7erisinde portakal, ginkgo bloba ve havu\u00e7 olan haf\u0131za g\u00fc\u00e7lendiren, unutkanl\u0131\u011fa iyi gelen do\u011fal sirke yap\u0131m\u0131n\u0131 ekrana getirdi. \r\n\r\n,Kunak, sirkeyi beklettikten sonra s\u00fcz\u00fcp i\u00e7ilmesini tavsiye etti.,UNUTKANLI\u011eIN BEL\u0130RT\u0130LER\u0130\r\n\r\nUnutkanl\u0131\u011f\u0131n alt\u0131nda yatabilen 9 \u00f6nemli hastal\u0131k \u015f\u00f6yle;\r\n\r\n,1- Alzheimer\r\n2- Damar t\u0131kanmalar\u0131\r\n3- Tiroit bozukluklar\u0131\r\n,4- B12 vitamini, folik asit gibi baz\u0131 vitaminlerin veya maddelerin eksiklikleri\r\n5- Kalp hastal\u0131\u011f\u0131\r\n6- Karaci\u011fer hastal\u0131\u011f\u0131\r\n,7- B\u00f6brek hastal\u0131\u011f\u0131\r\n8- Parkinson hastal\u0131\u011f\u0131 gibi santral sistemi hastal\u0131klar\u0131\r\n9- Genetik veya santral sinir sisteminin y\u0131k\u0131m\u0131na yol a\u00e7an baz\u0131 nadir hastal\u0131klar.