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Türkiye Gazetesi

Doğduğu evi müzeye dönüştürdü

Doğduğu evi müzeye dönüştürdü

Türkiye'de bir dönem önemli şirketlerde CEO olarak görev yapan iş adamı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Bayburt'un merkeze bağlı Beşpınar köyündeki evini müzeye dönüştürmek için yıllar önce çalışma başlattı. Ev ve çevresindeki 7 dönüm araziyi özel olarak dizayn eden Yavuz, geleneksel köy evleri, değirmenler, konak, amfi tiyatro, sinema salonu, kütüphane, yöresel mutfak atölyesi, köy kahvesi, kırsal yaşamın izlerini barındıran kapalı ve açık hava müzesi oluşturdu. Müzeye dönüştürülen ev ve çevresinde Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi ile tarım aletlerinin sergilendiği alan düzenlendi. Köyde unutulmaya yüz tutan ev yaşamının canlandırıldığı yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 'Kenan Yavuz Etnografya Müzesi' olarak tescillendi. Müze, Bayburt'un ziyaret edilen yerleri arasına girdi.

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