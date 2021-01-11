Doğu Anadolu adeta dondu! İki ilçe Sibirya'ya döndü

\u00d6zellikle Muradiye il\u00e7esindeki Sar\u0131mehmet Baraj G\u00f6l\u00fc ve il\u00e7ede ge\u00e7en akarsular ile \u00c7ald\u0131ran il\u00e7esindeki Kaz G\u00f6l\u00fc etkisini g\u00f6steren so\u011fuk hava dolay\u0131s\u0131yla buz tutarken, ortaya kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7\u0131kt\u0131.,Meteoroloji yetkilileri, so\u011fuk havan\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde de etkisini s\u00fcrd\u00fcrece\u011fini bildirdi.,Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Sibirya so\u011fuklar\u0131n\u0131n etkisi alt\u0131na girerken, T\u00fcrkiye\u2019nin en so\u011fuk il\u00e7elerinden olan Van\u2019\u0131n \u00c7ald\u0131ran ve Muradiye il\u00e7esinde ise her \u015fey dondu.,\u0130l\u00e7ede etkili olan so\u011fuk hava dalgas\u0131 nedeniyle ya\u015fam durma noktas\u0131na geldi. ,KAYNAK: \u0130HA,\u0130l\u00e7ede akarsu ve g\u00f6llerin yan\u0131 s\u0131ra so\u011fuk hava nedeniyle a\u011fa\u00e7lar ve \u00e7at\u0131lar da buz kesti.,T\u00fcrkiye'de \u015fu ana kadar en d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n 9 Ocak 1990 tarihinde s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 46.4 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00c7ald\u0131ran, bu y\u0131l da \u00e7etin so\u011fuklarla m\u00fccadele ediyor.,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00c7ald\u0131ran\u2019da s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 15, Muradiye il\u00e7esinde ise s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 10 dereceye kadar d\u00fc\u015fmesiyle baraj ve akarsular buz buttu.