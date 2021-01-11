Doğu Anadolu adeta dondu! İki ilçe Sibirya'ya döndü

Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girerken, Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden olan Van’ın Çaldıran ve Muradiye ilçesinde ise her şey dondu.