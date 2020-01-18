Doğu Anadolu buz kesti! Termometreler eksi 30,4’ü gösterdi

Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi d\u00fcn gece buz kesti. Ardahan'\u0131n G\u00f6le il\u00e7esi s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 30,4 derece ile T\u00fcrkiye'nin en so\u011fuk yerle\u015fim birimi oldu.,So\u011fuk havadan etkilenen vatanda\u015flar\u0131n zorlu m\u00fccadelesi s\u00fcr\u00fcyor.,Kentte so\u011fuk hava nedeniyle a\u011fa\u00e7lar, bitkiler k\u0131ra\u011f\u0131 ile kapland\u0131. Ev, i\u015f yeri ve arabalar\u0131n camlar\u0131 buz tuttu.,Kap\u0131 kilitlerinin bile dondu\u011fu kentte vatanda\u015flar, battaniye sererek ara\u00e7lar\u0131n\u0131 so\u011fuktan korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, ''Ger\u00e7ekten \u00e7ok so\u011fuk. Bat\u0131da millet keyif \u00e7atarken biz burada so\u011fuktan k\u0131r\u0131laca\u011f\u0131z'' dediler.,Ardahan'\u0131 etkisi alt\u0131na alan Sibirya so\u011fuklar\u0131 ya\u015fam\u0131 olumsuz etkiliyor.,D\u00fcn gecenin en d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda olmak \u00fczere G\u00f6le'de 30.4...,\u00c7\u0131ld\u0131r'da 20, kent merkezinde 17...,Hanak'ta 22, Damal'da 20...,Ve Posof'ta 15 derece \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.