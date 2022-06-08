Doğukan Sinik A Milli Takım'da şov yaptı, değerini katladı

Antalyaspor'daki performansını A Milli Takım'a taşıyan Doğukan Sinik, Litvanya maçında şov yaptı. Ay-Yıldızlı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı 6-0'lık Litvanya maçında 2 gol atan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sosyal medyada da en çok konuşulan isim oldu. Sinik, maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli forma altında ilk goller. Tüm takım arkadaşlarıma ve destekleyen herkese teşekkürler. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.