Doğum yapan anneye destek müjdesi! Ödenecek rakam belli oldu

Do\u011fum yapan anneye destek m\u00fcjdesi! \u0130\u015fte \u00f6denecek rakam...,Do\u011fum yapan \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131na destek bu y\u0131l da devam ediyor. Bir \u00e7ocuklu asgari \u00fccretli anneye s\u00fct ve emzirme paras\u0131, do\u011fum ve kre\u015f yard\u0131m\u0131yla 7.500 TL \u00f6denecek.,H\u00fck\u00fcmet, bu y\u0131l da do\u011fum yapan \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131nlara, s\u00fct ve emzirme paras\u0131, do\u011fum ve kre\u015f yard\u0131m\u0131, yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fma deste\u011fi vermeye devam edecek.,Bir \u00e7ocuklu asgari \u00fccretli bir anneye \u00f6denen para 7.500 liray\u0131 ge\u00e7ecek.\r\n\r\nBu tutar \u00e7ocuk say\u0131s\u0131 ve br\u00fct maa\u015fa g\u00f6re de\u011fi\u015firken 4 bin lira br\u00fct \u00fccreti olan bir anne i\u00e7in \u00f6denen toplam miktar ise 11 bin liraya ula\u015facak.,H\u00fck\u00fcmet, ge\u00e7en y\u0131l yakla\u015f\u0131k 1 milyon \u00e7ocuk i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 450 milyon lira do\u011fum yard\u0131m\u0131 yapt\u0131.,\u00c7oklu do\u011fum yard\u0131m\u0131 kapsam\u0131nda yakla\u015f\u0131k da 13 bin 500 hanede ya\u015fayan 30 bine yak\u0131n \u00e7ocuk i\u00e7in 20 milyon lira kaynak aktar\u0131ld\u0131.,Bu haktan yararlanabilmek i\u00e7in en az 90 g\u00fcn sigorta primi \u00f6denmesi ko\u015fulu bulunuyor. Bu tutar \u00e7al\u0131\u015fan annenin son \u00fc\u00e7 ayl\u0131k br\u00fct \u00fccretine g\u00f6re hesaplan\u0131yor \u00f6deniyor. G\u00fcnl\u00fck br\u00fct \u00fccret ve bunun \u00fc\u00e7te ikisi anneye \u00f6deniyor.,\u00c7al\u0131\u015fan annenin ilk \u00e7ocu\u011funda alaca\u011f\u0131 destek 7 bin 500 liray\u0131 ge\u00e7iyor. Anneler, \u00e7ocuk okula ba\u015flay\u0131ncaya kadar yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fma hakk\u0131ndan yararlanabiliyor.,Yasal do\u011fum izninin ard\u0131ndan ilk \u00e7ocuk i\u00e7in 60 g\u00fcn, ikinci \u00e7ocuk i\u00e7in 120 g\u00fcn, \u00fc\u00e7 ve daha fazla \u00e7ocuk i\u00e7in 180 g\u00fcn yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor ve tam maa\u015f al\u0131yor. B\u00f6ylece anneler yar\u0131 zamanl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fsa da tam maa\u015f al\u0131yor.,\u00c7ocu\u011fu engelli do\u011fan anneler ise 12 ay s\u00fcreyle yar\u0131 zamanl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fabiliyor. \u00c7al\u0131\u015fan anneler s\u00fct paras\u0131 di\u011fer ad\u0131yla emzirme \u00f6dene\u011finden da yararlanabiliyor. Bu y\u0131l i\u00e7in al\u0131nacak s\u00fct paras\u0131n\u0131n 200 lira olmas\u0131 bekleniyor.,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fu olan ve sigortal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmak isteyen binlerce annenin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrecek "Kurumsal \u00c7ocuk Bak\u0131m Projesi" ba\u015flad\u0131. Projeden i\u015f arayan, i\u015fe geri d\u00f6nmek isteyen ya da 4A sigortal\u0131s\u0131 olarak bir i\u015fverenin yan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan anneler yararlanabilecek. ,Kurumsal \u00c7ocuk Bak\u0131m\u0131 Projesi ile uygulama illerinde ya\u015fayan ve ilk \u00f6nce kay\u0131t yapt\u0131ran 10 bin 250 anne, gerekli \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131m\u0131\u015fa halinde mali destekten yararlanacak. Yararlanma hakk\u0131 kazanan annelere 24 ay s\u00fcresince toplam 15 bin 600 lira destek \u00f6demesi yap\u0131lacak. (Sabah),Asgari \u00fccret bu y\u0131l Asgari Ge\u00e7im \u0130ndirimi ile birlikte 2 bin 324 lira olurken bir kereye mahsus 180 lira olarak uygulanan emzirme yard\u0131m\u0131 bu y\u0131l i\u00e7in 200 lira civar\u0131nda olacak. SSK'l\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131nlar do\u011fum yard\u0131m\u0131 ad\u0131 alt\u0131nda izin d\u00f6neminde i\u015f g\u00f6rmezlik paras\u0131 al\u0131yor.