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Buzdan kayan 15 araç birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı
YAŞAM
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 8 gözaltı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi ve duyurdu: Kademeli normalleşme başlıyor
YAŞAM
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Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı
DÜNYA
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İngiltere'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 738 kişi hayatını kaybetti
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FETÖ üyesi 3 sanığa hapis cezası
YAŞAM
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Sakarya’da 6 katlı binanın zemin katında erkek cesedi bulundu
DÜNYA
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Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
YAŞAM
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Doktor çiftin feci sonu! Kreşten gelen kızları buldu
YAŞAM
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Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
GÜNDEM
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Hollanda basınından Türkiye'deki aşılama çalışmalarına övgü
DÜNYA
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, İran’ı ziyaret edecek
DÜNYA
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Arjantin'e, Hindistan üretimi 580 bin doz Covishield Covid-19 aşısı ulaştı
DÜNYA
-
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay ödeyecek
YAŞAM
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Komünist Başkan Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan tutuklandı
EKONOMİ
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Borsa günü düşüşle tamamladı
EKONOMİ
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Gram altın 400 liranın altını test etti
YAŞAM
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Malatya'da yoldan çıkan tır iş yerine girdi: 4 yaralı
YAŞAM
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Girdiği metruk evin tavanında iskelet buldu
YAŞAM
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Adana'da bir makette kokmuş 200 tavuk ve 150 kilogram kıyma ele geçirildi
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Doktor çiftin feci sonu! Kreşten gelen kızları buldu
Anneannesi ile kreşten dönen genç kız evine girdiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı.
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