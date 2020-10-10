Doktorlar dizisinin Ela'sı ve Hasan'ı 10 yıl sonra buluştu!

\u0130kilinin y\u0131llar i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimi sosyal medyada g\u00fcndem oldu.\r\n,Yasemin-\u0130zzet \u00d6zilhan, \u00e7ifti ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde tatile \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Marmaris ve G\u00f6cek'i tercih eden \u00e7ift, arkada\u015flar\u0131 Ya\u011fmur - P\u0131nar Atacan'la bulu\u015ftu.\r\n,Doktor Ela ve Doktor Hasan'\u0131 canland\u0131ran ikilinin bulu\u015fmas\u0131 b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131.\r\n,Yasemin \u00d6zilhan, arkada\u015f\u0131 Ya\u011fmur Atacan'la \u00e7ekildi\u011fi bu foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131. ,Ya\u011fmur Atacan (37), dizi setinde tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 meslekta\u015f\u0131 P\u0131nar Altu\u011f (46) ile 2008 y\u0131l\u0131nda nikah masas\u0131na oturmu\u015ftu. 2009 y\u0131l\u0131nda k\u0131zlar\u0131 Su'yu kucaklar\u0131na alan \u00e7ift, s\u0131k s\u0131k aralar\u0131ndaki ya\u015f fark\u0131 y\u00fcz\u00fcnden ele\u015ftirilere maruz kal\u0131yor.\r\n,2011 y\u0131l\u0131nda i\u015f insan\u0131 \u0130zzet \u00d6zilhan ile nikah masas\u0131na oturan Yasemin \u00d6zilhan, oyunculu\u011fu b\u0131rakt\u0131ktan sonra s\u0131k\u0131 bir sosyal medya kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu.\r\n,Emine ve Ela ad\u0131nda iki k\u0131zlar\u0131 olan \u00d6zilhan, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde d\u00fc\u015f\u00fck yapm\u0131\u015ft\u0131. Be\u015f haftal\u0131k hamileyken d\u00fc\u015f\u00fck yapan Yasemin \u00d6zilhan, konu hakk\u0131nda ilk defa konu\u015ftu.\r\n,\u00d6zilhan, \u201c\u00c7ok erkendi, biz de yeni \u00f6\u011frenmi\u015ftik. B\u00f6yle bir haberin \u00e7\u0131kmas\u0131 erken oldu. Daha ailem bilmiyordu. Kader, k\u0131smet her \u015fey... \u0130ki tane aslan gibi k\u0131z\u0131m var, onlarla ilgileniyorum. Ama genel olarak iyiyim\u201d dedi.\r\n,2006-2011 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda ekrana gelen 'Doktorlar\u2019 adl\u0131 dizide rol alan Yasemin \u00d6zilhan ve Ya\u011fmur Atacan 10 y\u0131l sonra tatilde bir araya geldi.\r\n