Doktorun hastalara "Bakmıyorum" diyerek uzaklaştığı videoyla ilgili gerçek bambaşka çıktı

, Sosyal medyaya d\u00fc\u015fen videoya vatanda\u015flar tepki g\u00f6sterdi. , S\u00f6z konusu videoda ge\u00e7en durumun birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce Konya'da ya\u015fanan doktor cinayeti olay\u0131ndan sonra tepki olarak ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131 tamamen ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131d\u0131r\u201d denildi.,A\u00e7\u0131klamada, doktora hasta yak\u0131nlar\u0131n\u0131n sald\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ifade edildi ve a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131: ,Adana Y\u00fcre\u011fir Devlet Hastanesi'nde \u00e7ekilen bir video sosyal medyada payla\u015f\u0131l\u0131nca \u00e7ok say\u0131da tepki gelmesine neden oldu. ,G\u00fcvenlik personeli deste\u011fi ve refakat sa\u011fland\u0131ktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmi\u015ftir.,Tepkiler \u00fczerine Adana \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, hastanede \u00e7ekilen video hakk\u0131nda bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,Videoda bir doktorun hastaya 'bakm\u0131yorum' diyerek servisten ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc ev memur oldu\u011funu ifade eden bir ki\u015finin doktordan sicil numaras\u0131n\u0131 ve ismini istedi\u011fi anlar yer ald\u0131.,\u201cS\u00f6z konusu video ge\u00e7en 19 Haziran'da hastanenin ye\u015fil alan\u0131nda (acil olmayan hastalara ayaktan poliklinik hizmeti verilen birim) ya\u015fanm\u0131\u015f olup ilgili birim kabininde yaln\u0131z olarak \u00e7al\u0131\u015fan g\u00f6revli kad\u0131n hekimin kendisine s\u00f6zel olarak hakaret ve tehditte bulunulmas\u0131 \u00fczerine kendisini g\u00fcvende hissetmeyip g\u00fcvenlik personeli refakati olmadan muayeneye devam edemeyece\u011fini bildirdi\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerdir.