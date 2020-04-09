Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (9 Nisan güncel dolar ve euro)

Dolar - euro ka\u00e7 TL oldu? \u0130\u015fte son durum!,Euro\/TL ise 7,37 seviyesinde seyrediyor.,Dolar\/TL bug\u00fcn 6,77 seviyesinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n yan\u0131nda d\u00fcnya genelinde h\u00fck\u00fcmetlerin corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6nlemler de takip ediliyor., Son olarak Japonya'n\u0131n 998 milyar dolarl\u0131k bir ekonomik destek paketi a\u00e7\u0131klamas\u0131 piyasalar taraf\u0131ndan olumlu kar\u015f\u0131land\u0131.