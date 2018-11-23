Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (23 Kasım 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro ka\u00e7 TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? \r\n,Serbest piyasada dolar 5,3090 liradan, euro ise 6,0620 liradan g\u00fcne ba\u015flad\u0131. ,\u0130stanbul Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da 5,3070 liradan al\u0131nan dolar 5,3090 liradan, 6,06 liradan al\u0131nan euro ise 6,0620 liradan sat\u0131l\u0131yor. ,\u00d6nceki kapan\u0131\u015fta dolar 5,2950 liradan, euro ise 6,0490 liradan sat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Bankalararas\u0131 piyasada d\u00f6viz kurlar\u0131nda son durum.,.