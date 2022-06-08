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Türkiye Gazetesi

Dolar kurunun 20 TL’yi aşacağını belirten Tuna Kaya’dan çarpıcı tahmin: Bu olursa gram altın uçacak

Dolar kurunun 20 TL’yi aşacağını belirten Tuna Kaya’dan çarpıcı tahmin: Bu olursa gram altın uçacak

Haftaya yükselişle başlayan altın ve dolarda tırmanış sürüyor. Haftanın üçüncü iş gününe rekor seviyeyle başlayan gram altın 1000 TL’nin üzerine çıktı. Dolar kuru ise altı ay sonra 17 lirayı aştı. Piyasalardaki hareketlilik sürerken Para Piyasaları Uzmanı Tuna Kaya’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Döviz kurlarındaki yükselişlerin devam edeceğini belirten Tuna Kaya, doların 20 TL seviyelerine gelebileceğini söyledi. Gram altın içinde kritik tahminlerde bulunan Tuna Kaya, o karar çıkarsa gram altın uçar açıklamasında bulundu.

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