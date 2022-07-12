Dolar son 20 yılın zirvesinde! Dolar bugün ne kadar? Altın bugün ne kadar? (12 Temmuz 2022 dolar ve ve altın fiyatları)

Dünya çapında büyük etki gösteren covid-19, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan kriz küresel anlamda piyasaları derinden etkilemiş durumda. Bu krizlerden dolar ve altında etkilendi hatta etkisi hala sürdürüyor desek yeridir. Yatırımcılar ise tüm bunlara rağmen piyasayı takip ediyor. Birçok yatırımcının aklında ABD'de yarın açıklanacak olan enflasyon verileri var. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi birçok kişi ‘Dolar ne kadar oldu? Altın ne kadar oldu?’ gibi sorularının cevaplarını merak ediyor. Pkei dolar ne kadar oldu? Güncel altın fiyatı nedir? İşte cevapları...