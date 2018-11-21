Dolar son 5 ayın en düşük seviyesinde

Yeni g\u00fcne yatay bir seyirle ba\u015flayan dolar, 7 A\u011fustos'tan bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine geriledi. ,Merkez Bankas\u0131n\u0131n faiz indirimi beklentisi nedeniyle y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7en dolar, Amerika'n\u0131n petrol fiyatlar\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn s\u00fcrece\u011fini a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yine geriledi.\r\n\r\n,DOLAR SON 5 AYIN EN D\u00dc\u015e\u00dcK SEV\u0130YES\u0130NDE\r\n\r\n,Dolar kuru d\u00fcn T\u00fcrkiye piyasalar\u0131n\u0131n kapan\u0131\u015f saatinde 5.38 TL seviyesinde bulunurken, yeni g\u00fcne yatay bir seyirle ba\u015flad\u0131. ,Dolar kuru ak\u015fam saatleri itibar\u0131yla 5,28 TL seviyesinde bulunurken, euro kuru ise 6,03 TL seviyesinde hareket ediyor.\r\n\r\n,5.30 direnci k\u0131r\u0131lan dolar, 7 A\u011fustos'tan bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine geriledi. ,Dolar \u015fu s\u0131ralarda 5,28, euro ise 6,03'ten i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n