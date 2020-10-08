Dolu uyarısı yapıldı, köprü ve viyadüklerin altı otoparka döndü

\u0130stanbul'da meteorolojiden yap\u0131lan \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f ve dolu uyar\u0131s\u0131 \u00fczerine vatanda\u015flar ara\u00e7lar\u0131n\u0131n doludan zarar g\u00f6rmemesi i\u00e7in \u00f6nlemler almaya ba\u015flad\u0131. ,\u015eansl\u0131 olanlar kapal\u0131 otoparklarda yer bularak evlerine rahat bir \u015fekilde giderken, yer bulamayanlar ise t\u00fcrl\u00fc \u00e7\u00f6z\u00fcmlerle ara\u00e7lar\u0131n\u0131 korumaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Kimi evinin \u00f6n\u00fcne park etti\u011fi arac\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcn\u00fc battaniye, hal\u0131, kilim gibi \u015feylerle \u00f6rterken kim de arabas\u0131n\u0131 oturdu\u011fu yere yak\u0131n k\u00f6pr\u00fc, \u00fcst ge\u00e7it ve viyad\u00fck altlar\u0131na park ederek \u00f6nlem almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Ata\u015fehir'de arac\u0131n\u0131 bir alt ge\u00e7idin alt\u0131na park edenlerden biri olan \u00d6zden Dikkaya, \u201cGe\u00e7en birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce dolu ya\u011fm\u0131\u015ft\u0131, arac\u0131m baya\u011f\u0131 bir zarar g\u00f6rd\u00fc. Arac\u0131n zarar g\u00f6rmesi problem de\u011fil de sonras\u0131nda i\u015flem yapt\u0131rmak i\u00e7in s\u0131ra beklemek sorun. Ge\u00e7en sene de ya\u011fm\u0131\u015ft\u0131, cam patlam\u0131\u015ft\u0131, bulamam\u0131\u015ft\u0131k. S\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fan\u0131yor yedek par\u00e7a ile ilgili o y\u00fczden buraya getirip koyuyorum" \u015feklinde konu\u015ftu.,\u015ei\u015fli'de dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n zarar\u0131ndan korumak baz\u0131 vatanda\u015flar minib\u00fcslerini k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn alt\u0131na park etti. ,K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece Atakent Mahallesi'nde de baz\u0131 vatanda\u015flar otomobillerini viyad\u00fc\u011f\u00fcn alt\u0131na park ederek dolu i\u00e7in \u00f6nlem ald\u0131.,