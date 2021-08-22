Dolu ve sel etkili oldu, dağlar beyaza büründü

Sa\u011fanak ve dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131, su ta\u015fk\u0131nlar\u0131 ve sele sebep oldurkeni il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Ba\u015fyurt Yaylas\u0131'nda k\u00f6yl\u00fcler yaylalar\u0131n\u0131 terk etmek zorunda kald\u0131.,Ardahan\u2019da etkili olan sa\u011fanak ve dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 kent merkezi, il\u00e7e ve k\u00f6yler sele teslim olurken Posof il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ba\u015fyurt Yaylas\u0131 ise adeta beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Kentte birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr devam eden ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n ard\u0131ndan bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fen dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla \u00e7evre beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc, merkezde sel meydana gelmesiyle su ta\u015fk\u0131nlar\u0131 olu\u015ftu.,Sabah saatlerinde abiden bast\u0131ran sa\u011fanak ve dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kent merkezinde sele neden oldu, y\u00fcksek kesimler ise beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Meteoroloji, g\u00fcn i\u00e7erisinde Ardahan'da sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f beklendi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,KAYNAK: \u0130HA