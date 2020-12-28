Dört bin yıllık apartmanda insan silueti oluşu

Demir \u00c7a\u011f\u0131na kadar uzanan kaya ma\u011faralar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k 4 bin y\u0131l \u00f6nce bar\u0131nma ve s\u0131\u011f\u0131nma amac\u0131yla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tahmin ediliyor.,Kayalar\u0131n oyulmas\u0131yla yap\u0131lan ve 100\u2019e yak\u0131n ma\u011faran\u0131n bulundu\u011fu kaya ma\u011faralar\u0131, yan yana ve alt alta bulunurken bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise ilkel bir apartman g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc and\u0131r\u0131yor. ,Zamanla tahrip olan kaya ma\u011faralar\u0131ndaki kaya par\u00e7as\u0131nda olu\u015fan insan kafas\u0131 silueti ise g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. ,Sivas'\u0131n Zara il\u00e7esine 15 kilometre uzakl\u0131kta bulunan T\u00f6d\u00fcrge k\u00f6y\u00fc binlerce y\u0131ll\u0131k apartman g\u00f6r\u00fcn\u00fcmdeki kaya ma\u011faralar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra insan kafas\u0131n\u0131 and\u0131ran kayal\u0131klar da dikkat \u00e7ekiyor. ,Belirli bir a\u00e7\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda adeta bir insan y\u00fcz\u00fcn\u00fc and\u0131ran kaya par\u00e7as\u0131n\u0131n, zamanla kayan\u0131n par\u00e7alanmas\u0131yla kendili\u011finden olu\u015ftu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. ,Yaz-k\u0131\u015f bir\u00e7ok tarih severin ziyaret etti\u011fi kaya ma\u011faralar\u0131 drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,T\u00f6d\u00fcrge k\u00f6y\u00fc sakinlerinden Seyfettin \u00d6nder, insan g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc kayan\u0131n \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 oldu\u011funu belirterek, \u201cKaya ma\u011faralar \u00e7ok eski y\u0131llara dayan\u0131yor. Sanki ta\u015f devrinde insanlar yapm\u0131\u015f ya\u015fam\u0131\u015f. Tarihi tam belli de\u011fil. 4 binde vard\u0131r bence 5 binde vard\u0131r. \u0130nsan silueti \u015feklinde b\u00f6yle g\u00f6lge vurdu\u011fu zaman sanki bir insan g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde bir sil\u00fcet g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Ger\u00e7ekten \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131. B\u00fcy\u00fcklerimizin rivayetine g\u00f6re bu kaya sanki zincirle ba\u011fl\u0131 derler. Y\u0131llard\u0131r u\u00e7mam\u0131\u015f \u00f6ylece duruyor. Ta\u015flar\u0131n d\u00fc\u015fmesiyle do\u011fal olarak olu\u015fmu\u015f zannediyorum, el yap\u0131m\u0131 de\u011fil. Yolda levham\u0131z var. G\u00f6renler geliyor. Haftada 3-5 ki\u015fi gelip ziyaret ediyorlar\u201d dedi.