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15 Temmuz Destanı
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TEKNOLOJİ
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ISS’deki NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
YAŞAM
-
Burdur'da bir köy ikinci kez karantinaya alındı
GÜNDEM
-
Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi
DÜNYA
-
BM: Myanmar'daki darbe karşıtı protestolara müdahalede en az 18 kişi hayatını kaybetti
YAŞAM
-
Freni patlayan motosiklet evin garajına çarparak durabildi
GÜNDEM
-
Günlük koronavirüs verileri açıklandı
SPOR
-
Fırat Gül: “Çok çalışma şansımız olmadı”
YAŞAM
-
Gaziantep'te terörden aranan zanlı yol kontrolünde yakalandı
SPOR
-
Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE
YAŞAM
-
Terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı
SPOR
-
Milli güreşçiler, Ukrayna'dan 4 madalyayla dönüyor
YAŞAM
-
Dövüş horozu sahibini kasığından bıçaklayarak öldürdü
DÜNYA
-
ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 512 bine yaklaştı
YAŞAM
-
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
DÜNYA
-
‘Hiçbir şey yapmadan’ günde 700 lira kazanıyor
MAGAZİN
-
Hollywood Yıldızlarının İstanbul turu
YAŞAM
-
Çiğ köfte "acılı" diye çalışanı dövdü
SPOR
-
Schalke 04'te teknik direktör ve sportif menajerin görevine son verildi
SPOR
-
Bakan Kasapoğlu'ndan ırkçı saldırıya maruz kalan Kazım Kazım'a destek
YAŞAM
-
Denizli'de araç su kanalına düştü, yaralılar var
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Ramazan
Dövüş horozu sahibini kasığından bıçaklayarak öldürdü
Hindistan’ın Telangana eyaletinde önceki gün düzenlenen yasa dışı horoz dövüşünde kan aktı. Katil ise bir horoz…
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