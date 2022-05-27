Dozer kepçesinde şampiyonluk turu

\u015eampiyonlu\u011fun ard\u0131ndan binlerce taraftar da sokaklara \u00e7\u0131kt\u0131. , Sivasspor bayraklar\u0131yla s\u00fcslenen ara\u00e7lar kortej olu\u015fturup klakson \u00e7alarak \u015fehir turu att\u0131.,Binlerce Sivasl\u0131 m\u00fcsabakay\u0131 trib\u00fcnlerde izlerken binlerce Sivasl\u0131 da m\u00fcsabakay\u0131 kent merkezinde kurulan dev ekrandan izledi.,Konfetiler yak\u0131p tak\u0131mlar\u0131 lehinde tezah\u00fcratlar atan Sivasl\u0131lar m\u00fczik e\u015fli\u011finde oyunlar oynad\u0131.,Kutlamalar s\u0131ras\u0131nda bir dozerin kep\u00e7esinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen taraftarlar da vard\u0131...\r\n,Ma\u00e7\u0131n bitmesi ile adeta tarihi kent meydan\u0131 karnaval alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc.,Sivasspor, T\u00fcrkiye Kupas\u0131 m\u00fcsabakalar\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 son 59 y\u0131lda ilk kez finale y\u00fckselmi\u015fti. \u0130stanbul Olimpiyat Stadyumu'nda kendisi gibi finale y\u00fckselen di\u011fer bir Anadolu tak\u0131m\u0131 olan Kayserispor\u2019u 3-2 ma\u011flup eden k\u0131rm\u0131z\u0131-beyazl\u0131 ekip tarihinde ilk kez T\u00fcrkiye Kupas\u0131'n\u0131 kazanmay\u0131 ba\u015fard\u0131. ,Tarihinde ilk kez T\u00fcrkiye Kupas\u0131'n\u0131n sahibi olan Sivasaspor, Sivas\u2019\u0131 adeta co\u015fkuya bo\u011fdu.,Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131'nda normal s\u00fcresi 1-1 berabere biten final ma\u00e7\u0131nda Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor'un galibiyeti Sivas'ta tarihi meydanda co\u015fkuyla kutland\u0131.\r\n