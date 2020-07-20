Drone ile faturalandırma dönemi başlıyor

BASK\u0130 taraf\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 1 y\u0131ld\u0131r Alt\u0131eyl\u00fcl il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Karakavak k\u0131rsal mahallesinde test okumas\u0131 yap\u0131lan sistem ile 1-1000 aras\u0131ndaki saya\u00e7 3-8 dakika aras\u0131nda okunarak faturaland\u0131r\u0131l\u0131yor.,Bal\u0131kesir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi i\u015ftiraklerinden Bal\u0131kesir Su ve Kanalizasyon \u0130daresi (BASK\u0130), kendi geli\u015ftirdi\u011fi yaz\u0131l\u0131m sistemiyle drone vas\u0131tas\u0131yla saya\u00e7 okumaya ba\u015flad\u0131.,BASK\u0130 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan projelendirilen Ak\u0131ll\u0131 Saya\u00e7 Okuma Sistemi kapsam\u0131nda drone ile su saya\u00e7lar\u0131n\u0131 okuma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 pilot b\u00f6lge olarak belirlenen Karakavak Mahallesi\u2019nde yakla\u015f\u0131k bir y\u0131ld\u0131r devam ediyor. ,BASK\u0130 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc 14 bin kilometrekare alana yay\u0131lan Bal\u0131kesir\u2019in 898 k\u0131rsal mahallesinin tamam\u0131nda drone arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ak\u0131ll\u0131 saya\u00e7lar\u0131 faturaland\u0131rmay\u0131 hedefliyor., Radyofrekans Verici (RF) teknolojisi kullan\u0131larak yakla\u015f\u0131k 160 bin su abonesinin evlerine ve bah\u00e7elerine girmeden saya\u00e7 okuma s\u00fcrelerini asgariye indirecek sistem il genelinde uygulanacak. ,RF teknolojisiyle drone ile okunacak saya\u00e7lardan olu\u015facak faturalar abonelere SMS ve mail yoluyla iletilecek.